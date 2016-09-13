В Ростовской области отметят 79-летие региона 13 сентября. В рамках праздника прошла встреча земляков, а губернатор Василий Голубев вручил награды жителям за заслуги перед областью, сообщили в донском правительстве.

"В рамках празднования 79-летия со дня образования Ростовской области прошла "Встреча земляков Донского края" - спортсменов, деятелей культуры и искусства, бизнесменов, добившихся значительных успехов в различных сферах и получивших признание на всероссийском уровне. Встреча прошла впервые и станет традиционным ежегодным мероприятием. Также состоялись визиты на малую родину участников встречи – в города и районы, где они провели свое детство, открылся культурно-выставочный центр "Донская казачья гвардия" на базе академии строительства и архитектуры ДГТУ", - говорится в сообщении.

Василий Голубев на торжественном собрании по случаю 79-летия области вручил награды дончанам за заслуги перед областью. Их обладателями стали 38 человек. Как отметили правительстве Дона, текущий год для региона стал успешным во многих отраслях. В частности, за всю свою историю Ростовская область собрала рекордный урожай зерновых. По последним данным, он может превысить более 11,5 млн т.

"Уборка ранних зерновых на Дону уже завершена. Намолочено 10,5 млн т, в том числе получено озимой пшеницы около 9 млн т - это наивысший результат в истории области. Всего до конца года прогнозируем собрать зерновых не менее 11,5 млн т", - сказал ранее Василий Голубев.

На завершившихся в августе Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро от Ростовской области принимали участие 16 спортсменов, которые завоевали семь золотых и две серебряных медали. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон", а также футбольная команда "Ростов" стали обладателями серебряных медалей чемпионата России ("Ростов-Дон" выиграл также Кубок России). Одним из приоритетных направлений остается подготовка региона к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сегодня продолжается создание и реконструкция объектов спортивной и транспортной инфраструктуры за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Кроме того, область достигла положительных результатов в киноиндустрии. В конце августа в Ростове-на-Дону прошел II Международный фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts, гостями которого стали итальянский актер, режиссер Микеле Плачидо, французский продюсер Алан Депардье, голливудские актеры Дольф Лундгрен и Марк Дакаскос, сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица. Наравне с Москвой и Санкт-Петербургом регион является популярным местом для создания кинофильмов - советские и российские режиссеры сняли здесь более 30 лент. С регионом неразрывно связано становление таланта пионера русского кинематографа Александра Ханжонкова, судьбы выдающихся деятелей кино: Ростислава Плятта, Фаины Раневской, Сергея Бондарчука, Александра Кайдановского, Аристарха Ливанова, Анны Самохиной, Сергея Жигунова, Владислава Ветрова, отметил Василий Голубев.

Ростовская область образована постановлением Центрального исполнительного комитета СССР 13 сентября 1937 года. В нее вошли семь городов и 57 районов, выделяемых из Азово-Черноморского края.