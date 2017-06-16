Академик Валерий Лунин: российские химики пользуются авторитетом во всем мире

Несмотря на потрясения последних лет, отечественному химическому образованию удалось выстоять, а российским химикам - сохранить лидирующие позиции на мировой арене. Все это - благодаря традициям и большой доле ответственности, уверен декан химического факультета МГУ им. Ломоносова, академик РАН Валерий Лунин, с которым корреспондент Анна Смоленская встретилась по просьбе образовательной компании "Альбион".

- Как вы оцениваете современное состояние химического образования в России?

- Думаю, и профильное образование, и химическая промышленность пострадали у нас меньше других областей, в силу того, что в России сложились уникальные химические школы. Их уникальность, в том числе - в сплоченности и понимании ответственности, которую они несут за состояние образования и науки в стране. Качество высшего химического образования и наших технологических разработок до сих пор соответствует мировым стандартам. Выпускники российских химических факультетов работают по всему миру. В частности, десятки ребят, окончивших химфак МГУ, трудятся в Англии (Кембридж, Оксфорд) и США (Гарвард, Массачусетский технологический институт).

Что же касается химии в общеобразовательной школе, то здесь ситуация гораздо хуже: в процессе непродуманных реформ, развернутых прошлым министром образования и науки Дмитрием Ливановым, был совершен ряд разрушительных действий. Например, во многих школах больше нет возможности выполнять демонстрационные эксперименты, так как число кабинетов химии за последнее время в стране было сокращено примерно на 6 тысяч. А ведь химия без эксперимента - ничто. Когда человек видит вещество и может осуществить какое-то его превращение, провести опыт в пробирке, пусть и самый простой, его отношение к предмету совершенно меняется.

На протяжении последних лет, полных колебаний в образовании, когда министры, сменявшие друг друга, не всегда четко понимали, за что они отвечают, у нас в МГУ работало Учебно-методическое объединение вузов России по химии. Там мы обсуждали новые программы, специальности и новые направления химической науки. И это взаимодействие университетов России со школами привело к тому, что число ребят, выбирающих химию для сдачи ЕГЭ, начало расти. Если 10-12 лет назад в целом по стране оно составляло от 8% до 10%, то в прошлом году даже в Москве этот показатель достиг 13%. Поэтому работу университетов со школьными учителями нельзя ослаблять.

- С образованием ясно. А что с наукой - какое место занимают отечественные ученые на мировой "химической арене"?

- Они имеют высокий авторитет. Недавно в Москве прошла презентация новых химических элементов периодической системы - 115-го (Московия) и 118-го (Оганесона) - на которую, несмотря на санкции и запреты, собрались представители всех ведущих лабораторий ядерных исследований в мире (из США, Германии, Великобритании, Японии и других стран). Это демонстрирует то уважение, которое было проявлено к нам и столь выдающемуся событию в области химического знания.

Другой пример: недавно у нас прошел российско-американский семинар по использованию радиоактивных изотопов в медицине, где были достигнуты очень хорошие договоренности о сотрудничестве в этой области. К счастью, политические разногласия не очень сильно сказываются на наших отношениях с зарубежными коллегами. Нобелевские лауреаты по химии - Дан Шехтман, Ада Йонат, Жан-Мари Лен, лауреат премии "Глобальная Энергия" Михаэль Гретцель - частые гости нашей страны, работают вместе с отечественными учеными, выступают в качестве приглашенных лекторов в российских университетах.

Университеты всего мира стремятся наладить сотрудничество с учеными химического факультета МГУ. Например, мы взаимодействуем с рядом японских исследовательских центров, которые предлагают нашим студентам десятидневную практику на самом современном химическом оборудовании. Очень интересный контракт в области поиска новых источников энергии у нас с сингапурским университетом, куда на практику ездят многие наши ребята. В Китае наш партнер - Нанкинский технологический университет. В ЕС сложно найти страну, где бы не были рады российским химикам - мы сотрудничаем со множеством университетов Германии - Ульмским университетом, Университетом Фрайбурга, Свободным университетом Западного Берлина, университетами в Халле и Ростоке. Во Франции работаем со Страсбургом, Дюнкерком, Сорбонной, Эколь Политекник и с другими.

Этот список можно долго продолжать. Российским химикам всюду рады, ведь, во-первых, везде нужны высококвалифицированные кадры, а во-вторых, российская химия до сих пор служит источником и фундаментальных идей, и новых технологических решений.

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