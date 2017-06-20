Летний семестр: ступень к степени

Долгожданные каникулы студенты могут использовать не только для отдыха, но и для приобретения уникального практического опыта и новых знаний. В каких университетах "здесь" и "там" ждут студентов летом, и что дают несколько недель стажировки, читайте в материале, подготовленном журналистом Еленой Коптеловой при содействии образовательной компании "Альбион".

За границей международные летние школы на базе университетов - явление довольно распространенное. Они проводятся практически повсеместно. Кто-то ограничивается языковыми программами, а кто-то, как Гарвард, Стенфорд, Оксфорд и другие, предлагают учебные курсы по разным специальностям, читаемые знаменитыми профессорами и практиками. Это является уникальной возможностью для обычных старшеклассников или младшекурсников хотя бы на короткое время - программы обычно длятся не больше полутора месяцев - стать студентом одного из лучших университетов мира, почувствовать свою принадлежность к элитарному образовательному и научному сообществу.

Совсем иначе обстоит дело с летней практикой по специальности. Получить место для практики в именитом зарубежном университете или профильной компании не так-то просто, особенно студенту-иностранцу, потому что предложений крайне мало. Например, в Великобритании университетские научные лаборатории и исследовательские группы предпочитают брать на стажировку лишь самых выдающихся выпускников и аспирантов, причем местных. Однако бывают исключения.

В России университетских летних школ в том виде, в каком они существуют за рубежом, почти нет. Но их отсутствие компенсируется другим: за последний год ряд российских вузов, заинтересованных в расширении международного сотрудничества, в повышении своего рейтинга в мире, анонсировали ознакомительные практики и учебные стажировки как для своих, так и для иностранных студентов, причем сразу - с уникальными возможностями, и не только для самых одаренных.

Российские университеты готовы создавать индивидуальные программы для каждого практиканта, а главное - обеспечивать доступ к исследованиям и разработкам. По мнению экспертов образовательной компании "Альбион", занимающихся организацией таких летних стажировок, российские университеты демонстрируют больше гибкости и возможностей - и в организации практики, и в ее содержании, и в приеме студентов. Этим они могут составить серьезную конкуренцию своим западным коллегам.

Таким образом некоторые российские студенты иностранных вузов предпочитают проходить летнюю практику дома, в ведущих российских университетах и компаниях.

Читать далее...