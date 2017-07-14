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История ХХ века в университетских фотографиях

Общество Образование в России и за рубежом
14 июля, 13:17 UTC+3

Галерея снимков прошлого века, собранная компанией "Альбион" специально для ТАСС в рамках Года науки и образования Великобритании и России

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Университет Манчестера. Эрнест Резерфорд и Ханс Гейгер перед дисплеем физического аппарата, 1908 год
Университет Манчестера. Эрнест Резерфорд и Ханс Гейгер перед дисплеем физического аппарата, 1908 год
Университет Манчестера. Эрнест Резерфорд и Ханс Гейгер перед дисплеем физического аппарата, 1908 год
© University of Manchester
Академик АН СССР Петр Капица, МФТИ, 1970-е годы
Академик АН СССР Петр Капица, МФТИ, 1970-е годы
Академик АН СССР Петр Капица, МФТИ, 1970-е годы
© МФТИ
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Университет Манчестера. Эрнест Резерфорд и Ханс Гейгер перед дисплеем физического аппарата, 1908 год
© University of Manchester
Академик АН СССР Петр Капица, МФТИ, 1970-е годы
© МФТИ

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