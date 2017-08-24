Ирина Баржак: заставляю чиновников учить стихи

В начале сентябре во Владивостоке стартует Восточный экономический форум, в рамках которого состоятся презентации инвестиционных проектов. В преддверии мероприятия в учебном центре ТАСС для его участников прошел тренинг по ораторскому мастерству, который провела руководитель Института публичных выступлений Ирина Баржак. В интервью она рассказала, кто пользуется услугами тренеров и что нужно сделать спикерам, чтобы не волноваться перед публикой.

- Ирина Анатольевна, вы провели тренинг по ораторскому мастерству для участников ВЭФ-2017, которые выступят с презентациями инвестиционных проектов. Сколько человек прошли обучение и на что конкретно обращалось внимание на тренинге?

- В учебном центре ТАСС тренинг прошли около 30 человек, которые презентуют инвестиционные проекты на ВЭФ.

Мы обсуждали, как сделать презентацию короткой, емкой и быстро донести мысль до слушателей. У спикеров будет всего пять минут на выступление. Как не волноваться, какие основные принципы выступления бывают, какие должны быть подсказки и как их незаметно использовать - эти вопросы мы тоже рассматривали.

Это хорошо, когда организаторы мероприятия, одним из которых стал ТАСС, заботятся о качестве докладов и заранее приглашают тренера. И у ораторов есть возможность задать вопросы, хорошо подготовиться. Кстати, все участники нашего тренинга сказали, что переформатируют свое выступление.

- Кто чаще обращается в Институт публичных выступлений - чиновники, политики, бизнесмены, студенты - и с какой целью?

- За пять лет существования Института публичных выступлений больше всего к нам обращалось бизнесменов. Я связываю это с тем, что их дело начинает развиваться, они становятся публичными людьми, выступают на мероприятиях, дают интервью, а для этого нужно знать, как правильно себя вести и говорить.

Около года назад стали поступать заявки на проведение тренингов от чиновников, которых в основном интересует методика ответов на провокационные вопросы. Они тоже, как и все люди, переживают перед ответственными публичными выступлениями. Вообще я заметила тенденцию, что к нам на обучение приходят люди, которые уже довольно неплохо выступают, но хотят совершенствоваться.

- Для каждого из клиентов существует индивидуальная методика обучения или есть общая для всех программа?

- Наши тренинги построены на системе Станиславского, по одной программе я работаю как с детьми, начиная с девяти лет, так и с чиновниками, бизнесменами, военными.

Тренинги построены на системе Станиславского, по одной программе я работаю как с детьми, начиная с девяти лет, так и с чиновниками, бизнесменами, военными.Разницы нет никакой, я лишь привожу примеры из разных сфер

Разницы нет никакой, я лишь привожу примеры из разных сфер. Потому что законы поведения человека на сцене, которые в свое время открыл Станиславский и которыми до сих пор успешно пользуются, в том числе в Голливуде, едины для всех. Когда понимаешь, как эти законы работают, начинаешь справляться с волнением, подключать обаяние.

Многие говорят, что в голове резко пустеет, когда выходишь на сцену. Как в этот момент собраться и что-то грамотно сказать мы и разбираем на тренингах.

- А с продажниками вы работаете?

- Да, нас приглашают поработать с отделами продаж. В основном на тренингах менеджеров учат СПИН-технологиям, работе с возражениями. Но опытные продажники признаются, что все это, порой, не работает. Для этой категории мы используем методику обучения, которая также построена по системе Станиславского - в части работы с партнером. Делается акцент на мотивацию клиента - какой единственный вопрос задать ему, чтобы продажа состоялась. Кстати, в результате работы с отделами продаж, я решила написать книгу "Продажи не по правилам, или о чем молчит клиент", которая готовится к изданию.

- Вы также являетесь автором книги "Волшебная кнопка против волнения и другие принципы успешного выступления". Скажите, что это за кнопка?

- В книге есть такое понятие, как объекты внимания: люди, с которыми ведется беседа или перед которыми выступаешь. Мы не всегда фокусируемся на них. Когда человек волнуется, объектом внимания становится он сам. Как я стою, говорю, выгляжу со стороны, как меня оценят - в голове только эти вопросы. А как только начинаешь фокусироваться не на себе, а на зрителе, волнение уходит. Поэтому перед выступлением необходимо ставить цель и выполнять ее на сцене.

- А какая должна быть правильная цель?

- Цель должна быть выражена глаголом активного действия и отражать ваше отношение к зрителям. Вам необходимо вдохновить, убедить, очаровать их. Цель зависит от зрителя, который сидит в зале.

- Существует мнение, что если не волноваться перед выступлением, то начнешь нервничать уже в процессе. Это так? Вы как опытный оратор нервничаете перед тренингом?

- Если я не поставлю перед собой цель, то могу сильно заволноваться. Это характерно для любого человека и не важно, какой у тебя опыт публичных выступлений.

Цель должна быть выражена глаголом активного действия и отражать ваше отношение к зрителям. Вам необходимо вдохновить, убедить, очаровать их

Есть, конечно, такое волнение, которое помогает оратору. Я его называю вдохновляющим волнением. Ты вдруг становишься таким харизматичным, откуда-то сами берутся слова, появляется обаяние. Вот такое волнение, наверное, нам нужно. И поэтому на тренингах мы полностью от волнения не избавляем, переводим его из парализующего состояния во вдохновляющее.

- В одном из своих интервью вы признались, что из всех докладов, которые вам приходилось слышать, 80% ужасные. В чем основные ошибки спикеров?

- Основная проблема в том, что люди боятся высказывать собственное мнение, а также во время выступления хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле. В последнем случае они пишут умные тексты, потом учат их и в итоге забывают на сцене.

Основная проблема в том, что люди боятся высказывать собственное мнение, а также во время выступления хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле

Сейчас всех выступающих можно разделить на два лагеря - официоз и "парни в мятых майках", как я их называю, желающие выступать в стиле Стива Джобса.

С одной стороны, мы слушаем казенные речи и сухие доклады, с другой стороны, порой, видим полную небрежность в использовании выразительных инструментов. В связи с этим я бы посоветовала докладчикам высказывать собственное мнение, заранее определив границы своей точки зрения, а также опираться на определенную базу, авторитетов и информационное наполнение.

- Ранее вы говорили, что на российском рынке тренингов увеличивается число непрофессионалов, которые формируют негативное отношение к профессии. Какая сейчас ситуация?

- На нашем рынке работают люди, которые поверхностно владеют материалом и не стесняются брать за это деньги. Они демпингуют рынок, оказывая услуги по заниженным ценам. После их мероприятий люди выходят разочарованными и потом начинают говорить, что тренинги - это пустая трата времени и денег.

Всех выступающих можно разделить на два лагеря - официоз и "парни в мятых майках"

В моей области, например, публичным выступлениям не учит только ленивый. У некоторых коучей нет базы - театрального или педагогического образования. Они закончили краткосрочные курсы и захотели заработать, как им кажется, легкие деньги. Именно они и подрывают авторитет профессии. Ко мне иногда приходят за советом люди, желающие стать бизнес-тренером, думая, что это легкая профессия. Но они не учитывают того, что на тренинг могут прийти 300 человек и все они будут не просто сидеть и слушать, а задавать вопросы, спорить, они могут быть негативно настроены.

При больших нагрузках на голосовые связки приходишь вечером домой как выжатый лимон и не можешь ни с кем разговаривать, а завтра еще один тренинг. При том если ты хочешь быть высококлассным тренером и заработать хорошую репутацию, то должен колесить по всей стране - 3-4 командировки в месяц как минимум. Вести тренинг не выспавшись? Запросто! Если в этот момент получаешь заряд энергии, а не опустошаешься, то это твое призвание.

- Есть ли у тренеров профессиональная организация, которая регламентирует их работу?

- В Москве есть Российская ассоциация исследователей, преподавателей и учителей риторики, которая создана при Институте русского языка имени Пушкина. Ее председателем является профессором Владимир Аннушкин. Я возглавляла Тюменское региональное отделение Ассоциации. Это очень серьезная организация, которая занимается популяризацией культуры речи на всех уровнях - от школьников до чиновников. Но тренеры не стремятся в нее вступать. Туда на самом деле достаточно сложно попасть, это научный мир, но хотелось бы, чтобы членство в Ассоциации было неким критерием оценки профессионализма коучей в области ораторского искусства.

- Что дает членство в этой организации?

- Это обмен опытом с коллегами, выступление на ежегодных международных научно-практических конференциях, на которых специалисты из разных регионов рассказывают о своих проектах. Ты можешь узнать что-то новое, например, о трендах в орфоэпии - произношении современных слов.

На одной из конференций я рассказала о своей методике, по которой заставляю чиновников учить стихи при подготовке к публичным выступлениям. У многих из них есть проблема со словарным запасом и выразительными средствами. В процессе выбора стихотворения представители власти увеличивают свой словарный запас, в процессе заучивания - улучшают память, в целом же они повышают культуру речи и учатся держать темпоритм и дыхание.

- Как вы пришли в профессию, если учесть, что ваше первое образование "Режиссура и актерское мастерство" и есть опыт работы корреспондентом и редактором на телевидении?

- Никогда не мечтала быть тренером. Работала топ-менеджером. Но однажды увидела, что мои коллеги скучно выступают. Хорошие, веселые ребята, но когда они выходили на сцену, веселье сразу куда-то исчезало. Так как первое образование у меня все-таки режиссерское, я предложила составить для них тренинг. Мы поиграли в игры, сделали упражнения первого курса актерского мастерства. Они задали вопросы, для ответов на них потребовался еще тренинг. Ну вот так я к этому и пришла.

Тогда же у меня появился интерес к конфликтологии, который вышел из публичных выступлений. Меня заинтересовала работа с провокационными вопросами, с жесткими людьми. Выучилась на социального психолога. Параллельно с основной работой я вела тренинги по вечерам, выходным, ездила на конференции. Это было своего рода хобби, пока мне не стали задерживать зарплату. А в тот момент у меня уже были заявки на проведение тренингов, и я понимала, что за несколько дней могу заработать свою месячную зарплату. Все это взвесив, решила заняться своим делом.

- Вы участвовали в конкурсе ТОП-100 красивых девушек Тюмени. В связи с этим вопрос - красота помогает оратору успешно выступить перед полным залом?

- Скорее не красота, а обаяние играет огромную роль. Хотя, понятно, что красивых людей мы слушаем с большим интересом, если им есть что сказать. Важна и сама речь и то, как ты выглядишь.

Рекомендую надевать одежду светлых тонов и не снимать пиджак во время выступления

Я, например, рекомендую надевать одежду светлых тонов и не снимать пиджак во время выступления. Он позволяет держать осанку. Есть такая знаменитая поза орангутанга, когда живот выдается вперед, а спина становится колесиком. И так выступает большинство докладчиков. В застегнутом пиджаке поневоле ты не можешь принять эту позу и выпрямляешь спину.

У женщин блузки иногда раздвигаются на груди, а потом на фотографиях все видят твое нижнее белье. У мужчин рубашки любят вылезать из-под штанов и надуваться, а пуговицы раздвигаются уже на животе. Такое регулярно происходит. Ну, и могут появиться пятна тревожности, как я их называю, - когда волнуешься и потеешь. А пиджак с легкостью это скрывает. И еще в нем мы выглядим стройнее.

- Какой современный оратор вам импонирует и почему?

- Мне импонирует министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Мужик сказал - мужик сделал. Он четкий, конкретный, уверенный в себе, говорит приятным голосом и ему хочется верить. Недавно с восхищением посмотрела выступление основателя сервиса KupiVIP.ru Оскара Хартманна. У него замечательная режиссура. И он зажигает, несмотря на небольшой акцент. Список отличных докладчиков можно продолжать долго. В основном мне нравятся люди, которые не стесняются признаться в каких-то чувствах и высказывать свою позицию.