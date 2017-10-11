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Главы государств и их четвероногие любимцы

Общество
11 октября, 14:43 UTC+3

Каких собак выбирают президенты - смотрите в галерее ТАСС

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Президент США Уоррен Гардинг со своим эрдельтерьером Laddie Boy, 1922 год
Президент США Уоррен Гардинг со своим эрдельтерьером Laddie Boy, 1922 год
Президент США Уоррен Гардинг со своим эрдельтерьером Laddie Boy, 1922 год
© AP Photo/Library of Congress
Будущий президент США Джон Кеннеди со своей собакой, 1946 год
Будущий президент США Джон Кеннеди со своей собакой, 1946 год
Будущий президент США Джон Кеннеди со своей собакой, 1946 год
© AP Photo/Peter J. Carroll
Президент США Джордж Буш со своей собакой Милли на лужайке Белого дома в Вашингтоне, 1989 год
U.S. President George Bush gestures for his dog, Millie, to return home after the first dog ran to Marine One on the White House lawn in Washington, D.C., April 10, 1989. The president is departing for Toronto for a meeting with the Canadian prime minister.
Президент США Джордж Буш со своей собакой Милли на лужайке Белого дома в Вашингтоне, 1989 год
© AP Photo/Marcy Nighswander
Госсекретарь США Мадлен Олбрайт играет с собаками президента Чехии Вацлава Гавела и его жены (справа), 1997 год
Госсекретарь США Мадлен Олбрайт играет с собаками президента Чехии Вацлава Гавела и его жены (справа), 1997 год
Госсекретарь США Мадлен Олбрайт играет с собаками президента Чехии Вацлава Гавела и его жены (справа), 1997 год
© AP Photo/Stanislav Zbynek/CTK
Президент США Билл Клинтон и его собака Бадди, 1998 год
Президент США Билл Клинтон и его собака Бадди, 1998 год
Президент США Билл Клинтон и его собака Бадди, 1998 год
© AP Photo/Ron Edmonds
Президент США Джордж Буш-младший спускается по трапу со своей собакой Барни, прилетев на свое ранчо в Кроуфорде. 2006 год
President Bush, along with his dog Barney, steps from Air Force One after landing Tuesday, Dec. 26, 2006, in Waco, Texas. The president will spend the week at his nearby ranch in Crawford.
Президент США Джордж Буш-младший спускается по трапу со своей собакой Барни, прилетев на свое ранчо в Кроуфорде. 2006 год
© AP Photo/Duane A. Laverty
Президент Германии Йоханнес Рау с женой и собакой Скутером на рождественском представлении, 2001 год
Президент Германии Йоханнес Рау с женой и собакой Скутером на рождественском представлении, 2001 год
Президент Германии Йоханнес Рау с женой и собакой Скутером на рождественском представлении, 2001 год
© AP Photo/Fritz Reiss
Президент США Барак Обама с дочерьми и собакой Бо, 2009 год
Президент США Барак Обама с дочерьми и собакой Бо, 2009 год
Президент США Барак Обама с дочерьми и собакой Бо, 2009 год
© AP Photo/Ron Edmonds
Президент России Владимир Путин с лабрадором Кони, 2003 год
Президент России Владимир Путин с лабрадором Кони, 2003 год
Президент России Владимир Путин с лабрадором Кони, 2003 год
© Владимир Родионов/ТАСС
Владимир Путин, занимавший в тот момент пост премьер-министра, с щенком болгарской овчарки, подаренным ему председателем Совета министров Болгарии Бойко Борисовым, 2010 год
Владимир Путин, занимавший в тот момент пост премьер-министра, с щенком болгарской овчарки, подаренным ему председателем Совета министров Болгарии Бойко Борисовым, 2010 год
Владимир Путин, занимавший в тот момент пост премьер-министра, с щенком болгарской овчарки, подаренным ему председателем Совета министров Болгарии Бойко Борисовым, 2010 год
© Максим Шеметов/ТАСС
Россия. Московская область. 10 апреля. Президент России Владимир Путин во время прогулки со своими собаками болгарской овчаркой Бафaи и акита-ину Юмэ. съемка от 24 марта 2013 года
Президент России Владимир Путин во время прогулки с подаренными ему собаками — болгарской овчаркой Бафaи и акита-ину Юмэ — в Подмосковье, 2013 год
Президент России Владимир Путин во время прогулки с подаренными ему собаками — болгарской овчаркой Бафaи и акита-ину Юмэ — в Подмосковье, 2013 год
© Алексей Дружинин/ТАСС
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с беспородной собакой Тори, которую он спас из приюта, где ей грозила участь быть съеденной, 2017 год
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с беспородной собакой Тори, которую он спас из приюта, где ей грозила участь быть съеденной, 2017 год
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с беспородной собакой Тори, которую он спас из приюта, где ей грозила участь быть съеденной, 2017 год
© South Korean Presidential Blue House via AP
Президент Франции Эммануэль Макрон общается со своей собакой Немо во время встречи с вице-канцлером Германии и министром иностранных дел ФРГ в Елисейском дворце в Париже, 2017 год
Президент Франции Эммануэль Макрон общается со своей собакой Немо во время встречи с вице-канцлером Германии и министром иностранных дел ФРГ в Елисейском дворце в Париже, 2017 год
Президент Франции Эммануэль Макрон общается со своей собакой Немо во время встречи с вице-канцлером Германии и министром иностранных дел ФРГ в Елисейском дворце в Париже, 2017 год
© Alain Jocard/Pool Photo via AP
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и российский лидер Владимир Путин с подаренным ему щенком алабая по кличке Верный, 2017 год
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и российский лидер Владимир Путин с подаренным ему щенком алабая по кличке Верный, 2017 год
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и российский лидер Владимир Путин с подаренным ему щенком алабая по кличке Верный, 2017 год
© REUTERS/Maxim Shemetov
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Президент США Уоррен Гардинг со своим эрдельтерьером Laddie Boy, 1922 год
© AP Photo/Library of Congress
Будущий президент США Джон Кеннеди со своей собакой, 1946 год
© AP Photo/Peter J. Carroll
Президент США Джордж Буш со своей собакой Милли на лужайке Белого дома в Вашингтоне, 1989 год
© AP Photo/Marcy Nighswander
Госсекретарь США Мадлен Олбрайт играет с собаками президента Чехии Вацлава Гавела и его жены (справа), 1997 год
© AP Photo/Stanislav Zbynek/CTK
Президент США Билл Клинтон и его собака Бадди, 1998 год
© AP Photo/Ron Edmonds
Президент США Джордж Буш-младший спускается по трапу со своей собакой Барни, прилетев на свое ранчо в Кроуфорде. 2006 год
© AP Photo/Duane A. Laverty
Президент Германии Йоханнес Рау с женой и собакой Скутером на рождественском представлении, 2001 год
© AP Photo/Fritz Reiss
Президент США Барак Обама с дочерьми и собакой Бо, 2009 год
© AP Photo/Ron Edmonds
Президент России Владимир Путин с лабрадором Кони, 2003 год
© Владимир Родионов/ТАСС
Владимир Путин, занимавший в тот момент пост премьер-министра, с щенком болгарской овчарки, подаренным ему председателем Совета министров Болгарии Бойко Борисовым, 2010 год
© Максим Шеметов/ТАСС
Президент России Владимир Путин во время прогулки с подаренными ему собаками — болгарской овчаркой Бафaи и акита-ину Юмэ — в Подмосковье, 2013 год
© Алексей Дружинин/ТАСС
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с беспородной собакой Тори, которую он спас из приюта, где ей грозила участь быть съеденной, 2017 год
© South Korean Presidential Blue House via AP
Президент Франции Эммануэль Макрон общается со своей собакой Немо во время встречи с вице-канцлером Германии и министром иностранных дел ФРГ в Елисейском дворце в Париже, 2017 год
© Alain Jocard/Pool Photo via AP
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и российский лидер Владимир Путин с подаренным ему щенком алабая по кличке Верный, 2017 год
© REUTERS/Maxim Shemetov

У многих мировых лидеров есть домашние питомцы. Несколько животных было в разные годы у президента России Владимира Путина. 11 октября глава государства получил в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова щенка по кличке Верный. "У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", — сказал Бердымухамедов.

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