Главы государств и их четвероногие любимцы

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У многих мировых лидеров есть домашние питомцы. Несколько животных было в разные годы у президента России Владимира Путина. 11 октября глава государства получил в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова щенка по кличке Верный. "У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", — сказал Бердымухамедов.