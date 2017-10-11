Главы государств и их четвероногие любимцы

Президент Франции Эммануэль Макрон общается со своей собакой Немо во время встречи с вице-канцлером Германии и министром иностранных дел ФРГ в Елисейском дворце в Париже, 2017 год © Alain Jocard/Pool Photo via AP

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с беспородной собакой Тори, которую он спас из приюта, где ей грозила участь быть съеденной, 2017 год © South Korean Presidential Blue House via AP

Президент России Владимир Путин во время прогулки с подаренными ему собаками — болгарской овчаркой Бафaи и акита-ину Юмэ — в Подмосковье, 2013 год © Алексей Дружинин/ТАСС

Президент США Джордж Буш-младший спускается по трапу со своей собакой Барни, прилетев на свое ранчо в Кроуфорде. 2006 год © AP Photo/Duane A. Laverty

Президент Франции Эммануэль Макрон общается со своей собакой Немо во время встречи с вице-канцлером Германии и министром иностранных дел ФРГ в Елисейском дворце в Париже, 2017 год © Alain Jocard/Pool Photo via AP

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с беспородной собакой Тори, которую он спас из приюта, где ей грозила участь быть съеденной, 2017 год © South Korean Presidential Blue House via AP

Президент России Владимир Путин во время прогулки с подаренными ему собаками — болгарской овчаркой Бафaи и акита-ину Юмэ — в Подмосковье, 2013 год © Алексей Дружинин/ТАСС

Президент США Джордж Буш-младший спускается по трапу со своей собакой Барни, прилетев на свое ранчо в Кроуфорде. 2006 год © AP Photo/Duane A. Laverty

У многих мировых лидеров есть домашние питомцы. Несколько животных было в разные годы у президента России Владимира Путина. 11 октября глава государства получил в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова щенка по кличке Верный. "У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", — сказал Бердымухамедов.