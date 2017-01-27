Международный день памяти жертв Холокоста: 6 млн, которые нельзя забыть

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Термин "холокост" (от древнегреческого holocaustosis -"всесожжение", "уничтожение огнем") получил распространение в 1950-х гг. благодаря книгам писателя Эли Визеля, бывшего узника Освенцима (Нобелевская премия мира 1986 года). Этим термином он назвал массовое уничтожение евреев нацистами на территории Германии, ее союзников и оккупированных ею стран. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн.

Инфографика Освобождение Освенцима 27 января 1945 года Красная Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим. Инфографика ТАСС

Дата - 27 января - была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1945 году советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим, находившийся на территории Польши (немецкое название - Аушвиц). За время его работы здесь были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.

Сегодня многим трудно представить ужасы, которые творились в нацистских концлагерях. ТАСС собрал архивные фото, показывающие как работали "фабрики смерти".