Международный день памяти жертв Холокоста: 6 млн, которые нельзя забыть

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27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.
Термин "холокост" (от древнегреческого holocaustosis -"всесожжение", "уничтожение огнем") получил распространение в 1950-х гг. благодаря книгам писателя Эли Визеля, бывшего узника Освенцима (Нобелевская премия мира 1986 года). Этим термином он назвал массовое уничтожение евреев нацистами на территории Германии, ее союзников и оккупированных ею стран. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн.
27 января 1945 года Красная Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим. Инфографика ТАСС
Дата - 27 января - была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1945 году советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим, находившийся на территории Польши (немецкое название - Аушвиц). За время его работы здесь были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.
Сегодня многим трудно представить ужасы, которые творились в нацистских концлагерях. ТАСС собрал архивные фото, показывающие как работали "фабрики смерти".