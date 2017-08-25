Памятка путешественнику: как выбрать туроператора и кто заплатит за испорченный отдых

"Это несложно, особенно если человек планирует отдых на массовых направлениях — например, в Турции, Греции, на Кипре", — рассказала ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Появление новых игроков на этих направлениях — тревожный симптом, поскольку рынок уже поделен и занять свою нишу довольно сложно, отметила она.

Нужно ориентироваться на крупных туроператоров.

Информация о компании должна быть внесена в Единый федеральный реестр туроператоров. С ним можно ознакомиться на сайте Федерального агентства по туризму (Ростуризм). В реестре содержатся данные о юрлице и о размере финансового обеспечения компании (финансовой гарантии).

Сейчас в реестр внесено более 3 тыс. фирм. Из них 660 — те, кто занимается выездным туризмом.

Цена путевки не может значительно отличаться от среднерыночной. "Если у туроператора путевка дешевле, чем у конкурентов, на 5–7 тыс. рублей — это нормально, — привела пример Ломидзе. — Но если цена тура ниже среднерыночной на 10–15 тыс. рублей и нет сообщения о распродаже, то это должно насторожить".