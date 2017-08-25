Памятка путешественнику: как выбрать туроператора и кто заплатит за испорченный отдых

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О прекращении деятельности Ted Travel сообщил на своем сайте. Сотни туристов, купивших путевки этого оператора ожидают отправки на родину.
Эксперты рассказали ТАСС, как определить надежность туроператора, что делать, если он все же обанкротился, и кто вернет деньги, заплаченные за отдых.
"Это несложно, особенно если человек планирует отдых на массовых направлениях — например, в Турции, Греции, на Кипре", — рассказала ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Появление новых игроков на этих направлениях — тревожный симптом, поскольку рынок уже поделен и занять свою нишу довольно сложно, отметила она.
Нужно ориентироваться на крупных туроператоров.
Информация о компании должна быть внесена в Единый федеральный реестр туроператоров. С ним можно ознакомиться на сайте Федерального агентства по туризму (Ростуризм). В реестре содержатся данные о юрлице и о размере финансового обеспечения компании (финансовой гарантии).
Сейчас в реестр внесено более 3 тыс. фирм. Из них 660 — те, кто занимается выездным туризмом.
Цена путевки не может значительно отличаться от среднерыночной. "Если у туроператора путевка дешевле, чем у конкурентов, на 5–7 тыс. рублей — это нормально, — привела пример Ломидзе. — Но если цена тура ниже среднерыночной на 10–15 тыс. рублей и нет сообщения о распродаже, то это должно насторожить".
Как правило, потребитель заключает договор с турагентом, поскольку туроператоры на массовых направлениях работают через них.
"В договоре обязательно должно быть указано название туроператора, чей продукт продает агентство, его контакты и номер в федеральном реестре, название страховой компании, являющейся фингарантом туроператора, и координаты "Турпомощи" — объединения туроператоров в сфере выездного туризма", — перечислила Ломидзе.
Также договор должен содержать условия его расторжения и штрафные санкции.
В сведениях фингарантии должна быть указана компания-страховщик, сумма покрытия и срок действия договора.
Договор и чеки, подтверждающие оплату тура, необходимо хранить до окончания поездки.
Это документально подтвержденное обязательство страховой компании возместить убытки, которые могут быть причинены из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств туроператора.
Размер финансовой гарантии устанавливается в зависимости от выручки туроператора. "У подавляющего большинства туроператоров размер фингарантии — это 5% от оборота, то есть сотни миллионов рублей", — рассказала Майя Ломидзе.
Заключать договор со страховой компанией обязан каждый туроператор. Законодатели придумали эту схему как один из способов защиты прав туристов в случае банкротства туроператора.
Узнать в гостинице, оплачен ли ваш отдых. Если оплата совершена, вас не смогут выселить.
Затем необходимо связаться с авиаперевозчиком и убедиться, что туроператор оплатил обратные авиабилеты. Если вам снова повезло (потому что туроператор далеко не всегда вносит предоплату за отель и авиабилеты), можете отдыхать спокойно. Единственное, о чем вам придется побеспокоиться, — самостоятельно узнать, не изменилось ли время вылета чартера и самостоятельно добраться до аэропорта.
Если у вас есть средства, можно повторно оплатить проживание, купить авиабилеты и продолжить отдых.
В этом случае все документы, подтверждающие расходы, нужно сохранить.
Если денег на оплату гостиницы и новый авиабилет нет, то вам необходимо связаться с Ассоциацией туропреаторов "Турпомощь". Именно эта организация будет решать вопросы, связанные с вашим возвращением домой.
Дело в том, что по закону все туроператоры, которые занимаются выездным туризмом, должны вступить в "Турпомощь" и платить взносы. Эти средства могут расходоваться на покрытие издержек, связанных с возвращением туристов в Россию, в том числе из-за финансовых проблем у туроператора, пояснил ТАСС гендиректор Клуба защиты прав туристов Дмитрий Давыденко.
Телефон ассоциации +7 499 678-12-03.
Вернувшись домой, человек может обратиться за возмещением понесенных расходов в страховую компанию, которая застраховала ответственность туроператора.
За возмещением понесенных расходов нужно обратиться в страховую компанию, которая застраховала ответственность туроператора.
Страховщику нужно предоставить оригиналы и копии паспорта, договора о приобретении турпродукта и документов, подтверждающих причинение ущерба туристу, то есть чеки.
На возврат денег туристу закон дает страховой компании 30 дней.
Выплата страховщика не лишает человека права требовать от туроператора возмещения упущенной выгоды и морального вреда в суде. С требованием возмещения морального вреда в суд могут обратиться и туристы, улетевшие на отдых, но вынужденные вернуться досрочно, и те, кто повторно оплачивал свой тур на курорте.
Подготовила Мария Селиванова