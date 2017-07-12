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Всегда на высоте: выбери лучшую униформу стюардесс

Общество
12 июля, 10:00 UTC+3

12 июля в мире отмечают День бортпроводника

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Материал из 1 страницы
© EPA/WOLFGANG KUMM

Ежегодно 12 июля стюардессы и стюарды отмечают профессиональный праздник - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Этой профессии уже более 80 лет. Вначале обязанности бортпроводника исполняли исключительно мужчины, в основном бывшие официанты. Однако сегодня гораздо чаще на этой должности можно встретить женщин.

Для стюардессы очень важен внешний вид. Каждая авиакомпания старается придумать уникальную форму, которая была бы не только удобна для бортпроводников, но и выглядела красиво.

ТАСС предлагает выбрать, какая форма вам нравится больше.

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