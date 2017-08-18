Мифология СПИДа и ВИЧ: 10 самых распространенных заблуждений

85 лет назад – 18 августа 1932 года – родился Люк Монтанье, французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии, один из ученых, благодаря которому был открыт вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающего синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

ВИЧ и СПИД остаются одной из серьезных проблем здравоохранения в мире. Несмотря на то, что об этом заболевании написано много статей, остаются люди, которые очень мало знают о путях передачи вируса и способах защиты от него.

Миф №1. СПИД и ВИЧ – синонимы

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – инфекция, которой можно заразиться. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) – клиническое проявление этой инфекции на самых поздних стадиях. Можно быть носителем ВИЧ, но не болеть СПИДом.

Миф №2. ВИЧ можно заразиться при рукопожатии

© AP Photo/Nam Y. Huh

На самом деле люди не могут заразиться при обычных повседневных контактах, объятиях и пожатии рук или при совместном пользовании личными предметами, употреблении продуктов или воды. Вирус передается только через жидкости организма. Самыми распространенными путями являются незащищенный секс (включая анальный и оральный) или небезопасные инъекции (использование зараженных игл).

Миф №3. ВИЧ передается при поцелуях, с потом или слезами

Вирус может присутствовать в этих биологических жидкостях, однако количество его ничтожно мало, поэтому риск инфицирования практически равен нулю. Например, чтобы заразиться через слюну, нужна доза объемом три литра, и даже мелкие язвочки и ранки во рту вряд ли станут воротами для проникновения инфекции. Если говорить о поте, для заражения нужна целая ванна жидкости, а слез – целый бассейн.

Миф №4. Комары переносят ВИЧ

© James Gathany/CDC via AP

На самом деле заразиться от укуса комара, который до этого укусил больного, невозможно. Во-первых, человеческий вирус не живет в организме насекомого, во-вторых, комар впрыскивает в место укуса не кровь, а антикоагулянт - специальное вещество, замедляющее свертываемость крови.

Миф №5. Можно заразиться в маникюрном салоне или у стоматолога

За двадцать лет эпидемии ВИЧ не зафиксировано ни одного случая заражения в маникюрном салоне или кабинете стоматолога. Это значит, что практический риск инфицирования таким способом отсутствует, а обычной дезинфекции инструментов достаточно для предотвращения заражения.

Миф №6. Анализы на ВИЧ показывают неправильный результат

© Михаил Мордасов/ТАСС

Иногда первое тестирование действительно дает ложноположительный результат. Это вызвано особенностью методики: при первичном анализе положительная реакция может появиться даже после ветрянки или герпеса. Поэтому обязательно проводится подтверждающий анализ. Это тестирование другого типа, оно более точное. В случае положительного результата повторного анализа можно не сомневаться в наличии инфекции.

Миф №7. У больной женщины не может родиться здоровый ребенок

Даже без специального лечения передача вируса от матери ребенку происходит только в 20-30% случаев. Искусственное вскармливание и специальный противовирусный препарат во время беременности могут уменьшить этот риск до 1-5%.

Миф №8. СПИД – редкая болезнь, в России его нет

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

По данным ВОЗ, к началу 2015 года в мире насчитывалось от 34,3 до 41,4 млн (в среднем 36,9 млн) ВИЧ-инфицированных. Из них почти миллион живет в России.

Миф №9. Лекарство от СПИДа найдено, или ВИЧ – это смертельный приговор

Оба утверждения не соответствуют действительности. Лекарства, излечивающего от ВИЧ-инфекции, нет. Однако благодаря лечению антиретровирусными препаратами вирус можно контролировать и предотвращать его передачу, что позволяет людям с ВИЧ годами жить нормальной, полноценной жизнью.

Миф №10. СПИД – болезнь наркоманов

© AP Photo/Gemunu Amarasinghe

Далеко не все, кто болеет СПИДом, – наркоманы, хотя их процент велик. Согласно статистике, более 65% ВИЧ-положительных – люди, хотя бы раз в жизни употреблявшие наркотики. 30% заразились в результате незащищенных половых контактов.

Всемирный день борьбы со СПИДом. Досье