Как выбрать арбуз и где лучше покупать: советы Роспотребнадзора

1 августа в Москве откроется бахчевой сезон. В столице заработают 297 бахчевых развала. Арбузы и дыни будут продаваться до 1 октября.

ТАСС узнал у пресс-секретаря Роспотребнадзора Анны Брычевой и главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, как проверить, что торговая точка работает по закону, и как убедиться, что арбуз не испорчен.

Как отличить хороший арбуз от нитратного?

Арбуз должен быть адекватного веса, не слишком крупный, не слишком маленький.

Если разрезанный арбуз имеет кисловатый запах - ни в коем случае нельзя его есть, это может грозить пищевым отравлением. У плохого арбуза цвет мякоти может быть интенсивно ярким, с небольшим даже фиолетовым оттенком, а волокна, которые идут от сердцевины к корочке, не белые, а с оттенками желтого.

Кроме того, у нитратного арбуза поверхность среза гладкая и глянцевая, тогда как у нормального арбуза она должна искриться крупинками.

Нужно ли мыть арбуз и как его хранить?

Перед тем как резать арбуз или дыню, важно обязательно вымыть их теплой водой с мылом.

Лучше выбирать такие плоды, чтобы их можно было съесть, не оставляя на следующий день.

Если какая-то часть все-таки осталась, хранить ее рекомендуется только в холодильнике, закрыв пищевой пленкой.

Где не стоит покупать арбузы и дыни?

Реализация бахчевых запрещена вдоль автодорог или из необорудованных торговых мест, например, с автомашин или с рук. Нужно помнить, что в таких местах у продавцов нет условий для соблюдения личной гигиены, а арбузы и дыни не проходят необходимой санитарной экспертизы, могут впитывать в себя тяжелые металлы и так далее.

Как должен выглядеть правильный бахчевой развал?

В каком бы регионе России ни находилось место торговли, оно должно быть обязательно огорожено и иметь навес. Арбузы и дыни должны находиться на специальных стеллажах, а не валяться на земле. Обязательно должны быть в наличии весы. Все официальные развалы с дынями и арбузами должны быть оборудованы стендами, на которых указаны режим работы и цены на товар.

Продавец должен быть одет в специальную форму, он обязан иметь при себе медицинскую книжку, а также документы, подтверждающие качество продукции, - это может быть сертификат или декларация о соответствии.

Арбузы и дыни не должны продаваться частями, поскольку при разрезании и последующем хранении в мякоть могут быть занесены болезнетворные микроорганизмы. Тем более бахчевые не должны продаваться с надрезами.

Где можно посмотреть все торговые точки?

Карту бахчевых развалов в каждом районе можно найти на портале открытых данных data.mos.ru . Полный список появится после того, как проведут все аукционы на право размещения нестационарных торговых объектов.

Кто и как контролирует качество арбузов?

Все партии арбузов отбираются специалистами Роспотребнадзора, проводятся лабораторные анализы, ну и после этого выдается заключение, насколько они соответствуют тем нормативам, которые предписаны по законодательству.