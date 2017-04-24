Я прививок не боюсь: зачем нужна вакцинация и насколько она безопасна

24 апреля стартует всемирная неделя иммунизации. В этом году она пройдет под девизом "Вакцины приносят результат!".

Почему родители боятся делать детям прививки, зачем нужна вакцинация, насколько она безопасна, в каких случаях бывают осложнения и какие прививки нужны взрослым, рассказал в ходе передачи "Ученый свет", организованной порталом "Чердак", заведующий диагностическим отделением НИИ педиатрии Научного центра здоровья детей РАМ, профессор, доктор медицинский наук Владимир Таточенко. ТАСС предлагает основные тезисы из интервью.

Зачем нужны прививки?

Во время вакцинации в организм вводятся безобидные антигены, которые являются частью микроорганизмов, вызывающих болезни. Иммунная система вырабатывает защитные клетки – лимфоциты – которые продуцируют антитела. При попадании живого микроба иммунная система уже готова предотвратить заболевание.

Национальный календарь профилактических прививок В настоящее время календарь включает в себя вакцинации против 13 инфекций: вирусный гепатит В, гемофильная, менингококковая и пневмококковая инфекции, грипп, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулез, эпидемический паротит (свинка). Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против таких болезней, как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, менингококковая инфекция, сибирская язва, туляремия, холера, чума и др.

Какова статистика по заболеваемости привитых и непривитых детей?

Статистика очень простая, за редким исключением непривитые болеют, а привитые – не болеют.

Существует ряд вакцин – живые вакцины, например, от кори, паротита и краснухи, при которых у 3-5% привитых детей не вырабатывается иммунитет, их прививают повторно. Привитые от кори однократно иногда болеют. Но значительно реже, чем непривитые. А привитые двукратно практически никогда не болеют.

Убитые вакцины (готовятся из инактивированных культур возбудителей) обладают более низкой эффективностью и не дают пожизненного иммунитета. Примером такой вакцины является прививка от коклюша. Привитые дети не болеют примерно до школьного возраста, потом могут начать болеть. Но коклюш у них протекает легко, часто не диагностируется. "Мы настаиваем на том, чтобы Минздрав ввел еще одну прививку от коклюша перед школой, - говорит педиатр. - Ну, пока что этот вопрос не решен".

Что касается прививок от гриппа, от последней эпидемии зимой 2015-2016 гг. от вируса умерли больше 100 человек. Все они не были привиты.

Болеют ли привитые от гриппа? Наверно, болеют. Но болеют так легко, что в больницу не попадают. А о том, чтобы привитый умер – об этом даже речи быть не может

Почему родители бояться делать прививки?

Недоверие к прививкам родилось вместе с первыми вакцинами. Когда создатель вакцины от коровьей оспы делал первые прививки, появились карикатуры – люди, у которых вырастали рога и копыта. В дальнейшем люди пугали друг друга онкологией, которую якобы вызывают прививки. Потом начали говорить, что от вакцинации пострадает иммунитет. Никакие факты это не подтверждают. "Это основано на суеверии, на особенности человека оценивать непосредственно явление и недооценивать будущее. Нам страшна местная краснота, но не страшна корь через два года", - отмечает Таточенко.

"Детей прививают в течение первого полугода жизни и все, что с ними случается в этот период – понос, кашель, насморк, кирпич упал – все можно связать с прививкой. Но есть одно очень мудрое правило, которому больше двух тысяч лет – "после не значит поэтому", – добавляет педиатр. – Любые серьезные заболевания могут развиваться и у привитых, и у непривитых детей".

Можно ли делать прививки детям со слабым иммунитетом

Владимир Таточенко считает, что нет понятия слабый иммунитет.

Иммунитет – это как хвост у Винни-Пуха, он или есть, или его нет совсем

Есть очень редкие заболевания, при которых иммунная система имеет дефект. В остальных случаях, перенесенное респираторное заболевание или прививка усиливают иммунитет. "Не надо сравнивать иммунитет с автомобилем – у него сломалась подача топлива – и он не едет. Такого с иммунитетом не бывает. Наоборот, чем больше мы его нагружаем, тем лучше он работает", - говорит ученый.

Безопасно ли делать несколько прививок одновременно?

Многие родители волнуются, когда детям делают прививки сразу от нескольких болезней. Однако, наш организм способен легко переработать первые 10 млн антигенов и создать к ним антитела. Хотя, этих 10 млн сразу никогда не бывает. Поэтому бояться числа прививок не надо – чем больше мы их одновременно вводим, тем реже вам приходится ходить в поликлинику.

В чем опасность отказа от прививок?

Помимо индивидуальной защиты вакцины дают защиту всей популяции. Если мы прививаем от какой-то болезни до 95% людей, то эпидемия просто не может возникнуть.

Благодаря вакцинации был, например, практически ликвидирован паротит, краснуха, резко сократилась заболеваемость детей туберкулезом.

С 2000 года, когда россиян начали прививать от гепатита В, заболеваемость упала в 60 раз, с 62 тыс. случаев в год до менее 1 тыс.

Какие есть противопоказания к вакцинации?

Абсолютных противопоказаний очень немного и они установлены Всемирной организацией здравоохранения. Например, тяжелая аллергическая реакция на предыдущую вакцинацию.

Все живые вакцины (БЦЖ, оральная полиомиелитная живая вакцина, вакцина против краснухи, кори и эпидемического паротита) не вводятся при иммунодефицитных состояниях, злокачественных новообразованиях и беременности.

Временное противопоказание для прививок — заболевания в острой форме, включая обострение хронических. В этом случае вакцинация проводится после исчезновения симптомов.

Какие осложнения возможны после прививки?

Контроль осложнений осуществляется с 1998 года. Специализированные научные институты изучают ситуацию преимущественно в крупных городах. При этом общая официальная статистика осложнений и летальных исходов после прививок в России отсутствует.

Таточенко признает, что осложнения от прививок случаются. Несмотря на то, что каждая вакцина испытывается на огромном количестве людей, предусмотреть индивидуальные реакции невозможно. Тем не менее, за 40 лет в России было всего три смертельных случая при вакцинации – от анафилактического шока.

"Серьезных осложнений мы не имеем в течение уже очень многих лет, - добавляет врач. - Мы имели неприятные случаи – параличи, при применении оральной полиомиелитной вакцины – примерно 10-12 случаев в год. Чтобы минимизировать это количество с 2008 года мы прививаем детей инактивированной вакциной, которая не дает осложнений".

"Мы имеем достаточно часто местное осложнение от вакцинации БЦЖ (прививка против туберкулеза). Большая незаживающая язвочка. Это осложнение хоть и неприятное, но не тяжелое, - комментирует Таточенко. Однако у 15-20 детей в год при ревакцинации развиваются более серьезные осложнения, так называемые БЦЖиты. Обследования показывают, что это дети с определенной формой врожденного иммунодефицита". Врач уверен, что польза, которую приносит вакцинация против туберкулеза, перекрывает важность этих случаев. Кроме того, БЦЖиты – сигнал на всю остальную жизнь, что у ребенка есть иммунодефицит, что нужно принимать меры, чтобы предотвратить более серьезные последствия.

При вакцинации АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная) 10-15% детей дает температуру, но от нее еще никто не умер, добавляет Таточенко.

Многие родители опасаются, что у детей возникнет тяжелая аллергическая реакция, например, отек Квинке или синдром Стивенса-Джонсона. "Отек Квинке чаще всего бывает на клубнику, апельсины, шоколад. Давайте запретим и будем кормить детей постным маслом – тогда отека Квинке не будет. Что касается синдрома Стивенса-Джонсона, я за свою жизнь видел три случая, ни один из них не был связан с вакцинацией", - добавляет врач.

Стоит ли делать прививки аллергикам?

Педиатр уверен, что аллергиков надо прививать особенно, потому что они тяжелее переносят болезни.

Конечно, ко всему надо подходить разумно. Если у ребенка экзема – надо подождать с прививкой. Но как только аллергические проявления успокаиваются – его надо привить. Есть масса работ, которые показывают, что вакцинация не приводит ни к ухудшению аллергии, ни к возникновению новой чувствительности к чему-либо.

Какие прививки рекомендуется делать взрослым?

Ежегодно – от гриппа. Прививка снижает риск заболеть на 70-80%. Вакцинацию нужно проводить в сентябре-ноябре.

Каждые 10 лет желательно прививаться от дифтерии, чтобы поддержать иммунитет, и от столбняка, чтобы в случае ранения не нужно было вводить противостолбнячную сыворотку. Прививка от столбняка в отличии от сыворотки не вызывает никаких последствий, уверяет врач.