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Эпоха больших строек: когда и почему стали отмечать День строителя

Общество
11 августа, 10:28 UTC+3

Накануне Дня строителя ТАСС вспоминает, как возрождали СССР после Великой отечественной войны

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Материал из 1 страницы
© Валерий Христофоров/ТАСС

Ежегодно во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечают День строителя. В 2017 году праздник приходится на 13 августа.

Впервые праздник отметили в Советском Союзе в 1956 году. В те годы строители играли одну из важнейших ролей в восстановлении народного хозяйства и инфраструктуры СССР, потерпевших колоссальный ущерб во время Великой Отечественной войны. Для того, чтобы поднять страну из руин, понадобилось не одно десятилетие. Нужны были новые заводы, электростанции, железнодорожные магистрали и газопроводы. И, конечно, новые квартиры, так как в середине 1950-х годов жилищный вопрос стоял очень остро. По статистике, каждый третий человек проживал или в коммуналке, или в общежитии, или в бараке.

В реализации всех этих масштабных проектов строители сыграли не последнюю роль. Посмотрите, как выглядела эпоха больших строек глазами фотокорреспондентов ТАСС.

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