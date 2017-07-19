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Введение курортного сбора: подорожает ли отдых в России

Общество
19 июля, 20:24 UTC+3

19 июля Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора в четырех регионах России. Как это повлияет на стоимость отдыха — в материале ТАСС

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Нарзанная галерея на Курортном бульваре Кисловодска

Нарзанная галерея на Курортном бульваре Кисловодска

© Денис Абрамов/ТАСС

В законе идет речь об эксперименте, который проводится с целью сохранения, восстановления и развития курортов. Плата с туристов будет взиматься за пользование курортной инфраструктурой. В число объектов этой инфраструктуры входят, например, парки, скверы, городские леса, бульвары, терренкуры, пляжи, набережные, пешеходные зоны, элементы благоустройства.

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Что такое курортный сбор?

По сути, это дополнительный налог на туристов. Определенная сумма будет взиматься за каждый день пребывания отдыхающего на курорте, начиная со вторых суток. Сбор не включается в стоимость проживания и выплачивается не позднее момента выезда из гостиницы или санатория.

 

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Где он будет взиматься?

Курортный сбор вводится в четырех наиболее популярных среди туристов регионах: Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Ставропольском крае.

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Сколько придется платить туристам?

Размер курортного сбора будут определять власти каждого региона. С предложением о величине сбора будут выступать муниципалитеты, на территории которых расположены курортные зоны.

В 2018 году размер курортного сбора не сможет превышать 50 рублей в сутки. В последующие годы регионы, при желании, смогут увеличить эту сумму до 100 рублей в сутки. 

Величина сбора может меняться в зависимости от сезона (в том числе и снижаться до 0 рублей), продолжительности пребывания туриста на курорте и категории курорта.

 

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Все ли будут платить курортный сбор?

Платить, по закону, должны все совершеннолетние туристы, проживающие в курортных объектах размещения больше 24 часов.

Однако предусмотрены льготные категории туристов, которым платить не придется. Это Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда, кавалеры ордена Трудовой Славы трех степеней, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, инвалиды войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, ликвидаторы-чернобыльцы, инвалиды I и II групп, лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов, малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, больные туберкулезом и некоторые другие категории граждан.

Кроме того, регионы по своему усмотрению смогут ввести дополнительные льготные категории граждан.

От сбора также освободят студентов, которые учатся в вузах курорта, тех, кто работает на этой территории по трудовому договору или контракту, владельцев жилых домов или помещений в городе-курорте, спортсменов и тренеров — в период соревнований. 

 

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На что потратят деньги от курортного сбора?

Деньги должны будут расходоваться только на объекты курортной инфраструктуры: ремонт, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и т.п. Тратить эти деньги, например, на ремонт дорог нельзя.

В 2018 году в бюджеты курортов должно направляться не меньше 70% доходов от курортного сбора на территории этого курорта, другие 30% останутся в бюджете региона. С 2019 года в бюджет курорта будет перечисляться 100% курортного сбора.

Власти Крыма уже посчитали, что муниципалитеты полуострова смогут получить за счет курортного сбора около 16 млрд рублей. "Есть надежда на то, что появится финансовый механизм на развитие инфраструктуры муниципалитетов. Это то, на что никогда не хватает денег", - рассказал ТАСС председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Контроль за расходованием денег возлагается на общественные советы в городах-курортах. Эти же советы вырабатывают предложения по размеру курортного сбора.

 

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И когда введут сбор?

С 1 мая 2018 года. При этом есть и дата окончания эксперимента — 31 декабря 2022 года. Оценивать его успешность будет правительство.

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