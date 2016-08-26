Введение курортного сбора: подорожает ли отдых в России

Нарзанная галерея на Курортном бульваре Кисловодска
© Денис Абрамов/ТАСС
Проект закона о курортном сборе разрабатывается в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа и может быть внесен в Госдуму осенью 2016 года. ТАСС рассказывает, что известно о новом сборе на данный момент.
Что такое курортный сбор?
- По сути, это дополнительный налог на туристов. Определенная сумма будет взиматься за каждый день пребывания отдыхающего на курорте.
- Предположим, размер сбора установят на уровне 50 руб. в сутки. Значит, покупая путевку в санаторий на десять дней, вы заплатите дополнительно 500 руб. курортного сбора.
Где будет действовать курортный сбор?
- Изначально Министерство РФ по делам Северного Кавказа предполагало, что пилотным регионом, где введут сбор, станут только Кавминводы.
- Однако на заседании Госсовета 26 августа было озвучено, что курортный сбор могут ввести одновременно в четырех наиболее популярных среди туристов регионах: Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Кавказских Минеральных Водах (Ставрополье).
Сколько придется платить туристам?
- На этот счет нет общего мнения. Скорее всего, регионам дадут право самим устанавливать размер сбора. В законе предполагается закрепить лишь максимальную планку сбора, сообщил министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
- Министр финансов Антон Силуанов на заседании Госсовета высказал мнение, что сбор "должен быть приемлемым для отдыхающих — 50-100 руб.".
- "Мне кажется, можно каждому приезжающему заплатить 100 руб. в день сверху, при условии что на курорте будут созданы хорошие условия", — сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
- Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников ранее в интервью ТАСС называл максимальной суммой сбора 150 руб.
Все ли будут платить курортный сбор?
- Нет. "Мы предполагаем определить льготные категории, на которые он (курортный сбор. — Прим. ТАСС) не распространяется", — отметил Кузнецов.
- Предполагается, что сбор "не будет распространяться на социально незащищенные слои населения. От сбора будут освобождены дети до 18 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны, Герои СССР, России, социалистического труда, чернобыльцы, а также те, кто приехал в регион учиться или работать", — отмечал в интервью ТАСС Резников.
- Кроме того, регионы по своему усмотрению смогут ввести дополнительные льготные категории граждан.
Все ли поддерживают введение курортного сбора?
- И снова нет. Руководители регионов, где предполагается введение сбора, высказываются "за". Однако есть среди чиновников и сомневающиеся.
- "Курортный сбор — инициатива, которую мы будем поддерживать и продвигать. Если брать в пример Кисловодск (город-курорт, Ставропольский край. — Прим. ТАСС), сейчас мы дотируем его на 1,2 млрд руб., а нужно еще хотя бы на 2 млрд руб., чтобы развивать курорт, наводить порядок, делать его более привлекательным для туристов. Но где брать деньги?" — отметил Владимир Владимиров.
- Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что введение сбора может стать "источником финансирования природоохранных мероприятий на курортных территориях".
- В то же время чуть ранее глава Кисловодска Александр Курбатов в интервью ТАСС сформулировал свои опасения по поводу введения сбора: "Курортный сбор, как его ни назови, по сути, для простого человека все равно будет дополнительным налогом. Мы ...не хотим обременять приезжающих даже небольшими увеличениями платежей. Люди с разным уровнем дохода должны иметь возможность получать лечение, отдых, реабилитацию и профилактику. И не нужно увеличивать стоимость путевки дополнительными сборами".
А что думает Владимир Путин?
- Глава государства потребовал с осторожностью подходить к вопросу о введении региональных курортных сборов
- При этом в целом он поддержал идею, отметив: "Если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих".
На что потратят деньги от курортного сбора?
- В этом вопросе никаких разногласий нет.
- "Мы предполагаем ...разработать специальный механизм администрирования — целевой фонд, который по примеру Дорожного фонда будет иметь закрытый перечень направлений, на которые эти денежные средства можно расходовать", — сказал Кузнецов.
- "Эти деньги строго должны идти на развитие курортов, на благо отдыхающих. Мы знаем, что в Совете Федерации эту идею поддерживают", — ответил Силуанов.
- "Это должны быть "окрашенные" деньги". ...Мы говорим именно о развитии инфраструктуры туризма", — резюмировал Владимир Путин.
И когда введут сбор?
- Четкие сроки не определены. Если проект закона будет внесен в Госдуму осенью, теоретически сбор может быть введен уже с 1 января 2017 года. Однако в правительстве точные сроки пока не определили. Депутаты также смогут внести свои предложения по срокам введения закона в действие.
- Министерство РФ по делам Северного Кавказа уже разработало проект соответствующего закона. Предполагается, что он будет внесен в Госдуму осенью 2016 года.
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