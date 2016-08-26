Введение курортного сбора: подорожает ли отдых в России

Проект закона о курортном сборе разрабатывается в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа и может быть внесен в Госдуму осенью 2016 года. ТАСС рассказывает, что известно о новом сборе на данный момент.

Что такое курортный сбор?

По сути, это дополнительный налог на туристов. Определенная сумма будет взиматься за каждый день пребывания отдыхающего на курорте.

Предположим, размер сбора установят на уровне 50 руб. в сутки. Значит, покупая путевку в санаторий на десять дней, вы заплатите дополнительно 500 руб. курортного сбора.

Где будет действовать курортный сбор?

Изначально Министерство РФ по делам Северного Кавказа предполагало, что пилотным регионом, где введут сбор, станут только Кавминводы.

Однако на заседании Госсовета 26 августа было озвучено, что курортный сбор могут ввести одновременно в четырех наиболее популярных среди туристов регионах: Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Кавказских Минеральных Водах (Ставрополье).

Сколько придется платить туристам?

На этот счет нет общего мнения. Скорее всего, регионам дадут право самим устанавливать размер сбора. В законе предполагается закрепить лишь максимальную планку сбора, сообщил министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Министр финансов Антон Силуанов на заседании Госсовета высказал мнение, что сбор "должен быть приемлемым для отдыхающих — 50-100 руб.".

"Мне кажется, можно каждому приезжающему заплатить 100 руб. в день сверху, при условии что на курорте будут созданы хорошие условия", — сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников ранее в интервью ТАСС называл максимальной суммой сбора 150 руб.

Все ли будут платить курортный сбор?

Нет. "Мы предполагаем определить льготные категории, на которые он (курортный сбор. — Прим. ТАСС) не распространяется", — отметил Кузнецов.

Предполагается, что сбор "не будет распространяться на социально незащищенные слои населения. От сбора будут освобождены дети до 18 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны, Герои СССР, России, социалистического труда, чернобыльцы, а также те, кто приехал в регион учиться или работать", — отмечал в интервью ТАСС Резников.

Кроме того, регионы по своему усмотрению смогут ввести дополнительные льготные категории граждан.

Все ли поддерживают введение курортного сбора?

И снова нет. Руководители регионов, где предполагается введение сбора, высказываются "за". Однако есть среди чиновников и сомневающиеся.

"Курортный сбор — инициатива, которую мы будем поддерживать и продвигать. Если брать в пример Кисловодск (город-курорт, Ставропольский край. — Прим. ТАСС), сейчас мы дотируем его на 1,2 млрд руб., а нужно еще хотя бы на 2 млрд руб., чтобы развивать курорт, наводить порядок, делать его более привлекательным для туристов. Но где брать деньги?" — отметил Владимир Владимиров.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что введение сбора может стать "источником финансирования природоохранных мероприятий на курортных территориях".

В то же время чуть ранее глава Кисловодска Александр Курбатов в интервью ТАСС сформулировал свои опасения по поводу введения сбора: "Курортный сбор, как его ни назови, по сути, для простого человека все равно будет дополнительным налогом. Мы ...не хотим обременять приезжающих даже небольшими увеличениями платежей. Люди с разным уровнем дохода должны иметь возможность получать лечение, отдых, реабилитацию и профилактику. И не нужно увеличивать стоимость путевки дополнительными сборами".

А что думает Владимир Путин?

Глава государства потребовал с осторожностью подходить к вопросу о введении региональных курортных сборов

При этом в целом он поддержал идею, отметив: "Если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих".

На что потратят деньги от курортного сбора?

В этом вопросе никаких разногласий нет.

"Мы предполагаем ...разработать специальный механизм администрирования — целевой фонд, который по примеру Дорожного фонда будет иметь закрытый перечень направлений, на которые эти денежные средства можно расходовать", — сказал Кузнецов.

"Эти деньги строго должны идти на развитие курортов, на благо отдыхающих. Мы знаем, что в Совете Федерации эту идею поддерживают", — ответил Силуанов.

"Это должны быть "окрашенные" деньги". ...Мы говорим именно о развитии инфраструктуры туризма", — резюмировал Владимир Путин.

И когда введут сбор?

Четкие сроки не определены. Если проект закона будет внесен в Госдуму осенью, теоретически сбор может быть введен уже с 1 января 2017 года. Однако в правительстве точные сроки пока не определили. Депутаты также смогут внести свои предложения по срокам введения закона в действие.

Министерство РФ по делам Северного Кавказа уже разработало проект соответствующего закона. Предполагается, что он будет внесен в Госдуму осенью 2016 года.