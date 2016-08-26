Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Введение курортного сбора: подорожает ли отдых в России

Общество
26 августа, 14:46 UTC+3
Возможность введения курортного сбора в Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и Кавминводах стала одной из тем заседания Госсовета РФ. Как это повлияет на качество и цену отдыха — в материале ТАСС
Материал из 1 страницы
Нарзанная галерея на Курортном бульваре Кисловодска

Нарзанная галерея на Курортном бульваре Кисловодска

© Денис Абрамов/ТАСС

Проект закона о курортном сборе разрабатывается в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа и может быть внесен в Госдуму осенью 2016 года. ТАСС рассказывает, что известно о новом сборе на данный момент. 

Что такое курортный сбор?

  • По сути, это дополнительный налог на туристов. Определенная сумма будет взиматься за каждый день пребывания отдыхающего на курорте.
  • Предположим, размер сбора установят на уровне 50 руб. в сутки. Значит, покупая путевку в санаторий на десять дней, вы заплатите дополнительно 500 руб. курортного сбора.

Где будет действовать курортный сбор?

  • Изначально Министерство РФ по делам Северного Кавказа предполагало, что пилотным регионом, где введут сбор, станут только Кавминводы.
  • Однако на заседании Госсовета 26 августа было озвучено, что курортный сбор могут ввести одновременно в четырех наиболее популярных среди туристов регионах: Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Кавказских Минеральных Водах (Ставрополье). 

Сколько придется платить туристам?

  • На этот счет нет общего мнения. Скорее всего, регионам дадут право самим устанавливать размер сбора. В законе предполагается закрепить лишь максимальную планку сбора, сообщил министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
  • Министр финансов Антон Силуанов на заседании Госсовета высказал мнение, что сбор "должен быть приемлемым для отдыхающих — 50-100 руб.".
  • "Мне кажется, можно каждому приезжающему заплатить 100 руб. в день сверху, при условии что на курорте будут созданы хорошие условия", — сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
  • Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников ранее в интервью ТАСС называл максимальной суммой сбора 150 руб.

Все ли будут платить курортный сбор?

  • Нет. "Мы предполагаем определить льготные категории, на которые он (курортный сбор. — Прим. ТАСС) не распространяется", — отметил Кузнецов.  
  • Предполагается, что сбор "не будет распространяться на социально незащищенные слои населения. От сбора будут освобождены дети до 18 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны, Герои СССР, России, социалистического труда, чернобыльцы, а также те, кто приехал в регион учиться или работать", — отмечал в интервью ТАСС Резников.
  • Кроме того, регионы по своему усмотрению смогут ввести дополнительные льготные категории граждан.

Все ли поддерживают введение курортного сбора?

  • И снова нет. Руководители регионов, где предполагается введение сбора, высказываются "за". Однако есть среди чиновников и сомневающиеся. 
  • "Курортный сбор — инициатива, которую мы будем поддерживать и продвигать. Если брать в пример Кисловодск (город-курорт, Ставропольский край. — Прим. ТАСС), сейчас мы дотируем его на 1,2 млрд руб., а нужно еще хотя бы на 2 млрд руб., чтобы развивать курорт, наводить порядок, делать его более привлекательным для туристов. Но где брать деньги?" — отметил Владимир Владимиров.
  • Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что введение сбора может стать "источником финансирования природоохранных мероприятий на курортных территориях".
  • В то же время чуть ранее глава Кисловодска Александр Курбатов в интервью ТАСС сформулировал свои опасения по поводу введения сбора: "Курортный сбор, как его ни назови, по сути, для простого человека все равно будет дополнительным налогом. Мы ...не хотим обременять приезжающих даже небольшими увеличениями платежей. Люди с разным уровнем дохода должны иметь возможность получать лечение, отдых, реабилитацию и профилактику. И не нужно увеличивать стоимость путевки дополнительными сборами". 

А что думает Владимир Путин? 

  • Глава государства потребовал с осторожностью подходить к вопросу о введении региональных курортных сборов
  • При этом в целом он поддержал идею, отметив: "Если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих".

На что потратят деньги от курортного сбора? 

  • В этом вопросе никаких разногласий нет.
  • "Мы предполагаем ...разработать специальный механизм администрирования — целевой фонд, который по примеру Дорожного фонда будет иметь закрытый перечень направлений, на которые эти денежные средства можно расходовать", — сказал Кузнецов.
  • "Эти деньги строго должны идти на развитие курортов, на благо отдыхающих. Мы знаем, что в Совете Федерации эту идею поддерживают", — ответил Силуанов.
  • "Это должны быть "окрашенные" деньги". ...Мы говорим именно о развитии инфраструктуры туризма", — резюмировал Владимир Путин. 

И когда введут сбор?

  • Четкие сроки не определены. Если проект закона будет внесен в Госдуму осенью, теоретически сбор может быть введен уже с 1 января 2017 года. Однако в правительстве точные сроки пока не определили. Депутаты также смогут внести свои предложения по срокам введения закона в действие. 

Смотрите также
"Не впадать в крайности": что предложил Путин для развития курортов

  • Министерство РФ по делам Северного Кавказа уже разработало проект соответствующего закона. Предполагается, что он будет внесен в Госдуму осенью 2016 года. 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Для московских школьников разработали электронные браслеты "Москвенок"
Президент "Группы по сохранению породы Акита-ину" Такаси Эндо
7
Парламентарии из Японии навестили собак породы акита-ину в России
Реконструкция электростанции ГЭС-2
8
Арт-резиденции для художников появятся на бывшей ГЭС-2 в Москве
Интересное
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Наперегонки с быками
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
2
Глава профильного комитета Госдумы с понимаем относится с идее курортного сбора
3
"Ощадбанк" подал иск в Международный арбитраж против РФ на $1 млрд по крымским активам
4
В центре Москвы на тротуаре грузовик сбил женщину
5
Введение курортного сбора: подорожает ли отдых в России
6
Рыночные метры: что нужно знать о новом налоге на недвижимость
7
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
Темы дня
Реклама