Введение курортного сбора: подорожает ли отдых в России

Размер курортного сбора будут определять власти каждого региона. С предложением о величине сбора будут выступать муниципалитеты, на территории которых расположены курортные зоны.

В 2018 году размер курортного сбора не сможет превышать 50 рублей в сутки. В последующие годы регионы, при желании, смогут увеличить эту сумму до 100 рублей в сутки.

Величина сбора может меняться в зависимости от сезона (в том числе и снижаться до 0 рублей), продолжительности пребывания туриста на курорте и категории курорта.