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Глава профильного комитета Госдумы с понимаем относится с идее курортного сбора

Общество
26 августа, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
"Я с ходу не могу поддержать, здесь требуется дополнительное обсуждение. Но я с понимаем отношусь к этой идее", - заявил Анатолий Аксаков
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глава профильного комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия") с понимаем относится к идее введения курортного сбора в России.

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Ранее на заседании президиума Госсовета президент РФ Владимир Путин согласился с целесообразностью введения российскими регионами, имеющими санаторно-курортные комплексы, так называемого курортного сбора, отметив, что он должен быть не обременителен для отдыхающих и идти строго на развитие санаторно-курортной инфраструктуры. По мнению главы государства, "если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих".

"Я с ходу не могу поддержать, здесь требуется дополнительное обсуждение. Но я с понимаем отношусь к этой идее", - заявил Аксаков ТАСС.

При этом Аксаков указал, что подобные туристические или курортные сборы "соответствуют мировой практике". "И в этом вопросе особенно важно целевое использование этого сбора, чтобы он не стал очередным источником латания бюджетных дыр", - добавил глава комитета.

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В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава подкомитета по туризму Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") заявил ТАСС, что не поддерживает идею введения курортного сбора в России.

"У меня отрицательная позиция (по этой инициативе), потому что это не будет способствовать привлекательности наших курортов, он (курортный сбор) снизит их конкурентоспособность", - сказал депутат.

"Мы с одной стороны хотим сделать привлекательным внутренний туризм, но тут же вводим дополнительную плату и обременение - это неправильно", - подчеркнул парламентарий.

Министерство РФ по делам Северного Кавказа подготовило в конце 2015 года законопроект о взимании в экспериментальном режиме курортного сбора с туристов. Эксперимент поддержали некоторые российские регионы, в том числе Крым. Предполагается, что размер курортного сбора составит до 150 рублей с человека, законопроект о курортном сборе будет внесен в Госдуму осенью 2016 года.

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