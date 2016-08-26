Степашин: около миллиона россиян в 2017 г. будут переселены из ветхого и аварийного жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Около миллиона россиян в 2017 году будут переселены из ветхого и аварийного жилья, сообщил в Екатеринбурге глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"В следующем году по программе фонда будут переселены из ветхого и аварийного жилья около миллиона жителей России. По последним данным Министерства ЖКХ и Фонда, в переселении нуждается еще миллион человек", - сказал Степашин.

По его словам, закрывать действующую программу нельзя. "Учитывая экономическую ситуацию в стране, при таком раскладе мы просто бросим людей. Тем крупным чиновникам, у которых возникает в голове бредовая идея закрыть программу, я предлагаю переехать в это аварийное жилье, в котором небезопасно жить",- отметил Степашин.

Фонд ЖКХ получит в 2017 году 16 млрд рублей

Фонд содействия реформированию ЖКХ в 2017 году получит порядка 16 млрд рублей, сообщил также Сергей Степашин.

"Фонд ЖКХ стал единственным из институтов развития в стране, чей бюджет не был секвестирован. Хотя, дважды предпринимались попытки срезать нам бюджет, однако президент РФ Владимир Путин сказал: "Фонд не трогать", после чего разговоры об урезании расходов прекратились. Предположительно в 2017 году фонд получит 16 млрд рублей", - сказал Степашин.

По его словам, у фонда дифференцированный подход к регионам. "При выделении средств смотрим на состояние местных бюджетов. Некоторым регионам в этом году выделили дополнительные средства",- сказал Степашин.