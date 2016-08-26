В Крыму завершился Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида"

Первая деревянная мечеть XIX века Тюменской области открылась после реконструкцииНовости Урала 26 августа, 15:52
Владельцы девяти объектов самостроя в СВАО Москвы согласились на добровольный сносЭкономика и бизнес 26 августа, 15:44
Источник: центр подмосковных Люберец перекрыт из-за угрозы взрываПроисшествия 26 августа, 15:43
На подготовку Кемерова ко Дню шахтера направили 4,9 млрд рублейСибирь 26 августа, 15:37
Обвиняемый в захвате отделения "Ситибанка" в Москве арестован на два месяцаПроисшествия 26 августа, 15:34
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"Политика 26 августа, 15:34
ЛДПР выступает против импорта продовольствия в РФЭкономика и бизнес 26 августа, 15:26
Минфин выступает против "лобового запрета" биткоиновЭкономика и бизнес 26 августа, 15:17
История одной "тридцатьчетверки": как восстанавливали танк-участник Курской битвыНовости Урала 26 августа, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Всероссийский молодежный форум "Таврида" завершил работу в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба форума.
"Состоялось закрытие Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида". С 1 июля в течение семи тематических смен молодые люди творческих направлений деятельности со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья встречались и общались с заслуженными деятелями творческих цехов, разрабатывали совместные проекты, участвовали в грантовом конкурсе Росмолодежи и создавали молодые профессиональные сообщества", - говорится в сообщении.
В этом году форум собрал 3,5 тыс. участников: молодых композиторов, музыкантов и хореографов, архитекторов и дизайнеров, художников и скульпторов, преподавателей истории, писателей и поэтов, режиссеров, продюсеров и актеров, журналистов. В рамках работы "Конвейера проектов" право на получение грантов в сумме на суммы в 100, 200 и 300 тыс. руб. получили 139 человек.
Каждая смена сопровождалась визитами выдающихся творческих деятелей, от многих из них участникам поступили интересные предложения. К примеру, директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок заявил, что лучшие участники актерской и режиссерской смены смогут поработать в его театре, а их постановки будут включены в репертуар.
В самом начале работы форума президент России Владимир Путин направил его участникам приветственное слово, а незадолго до окончания - посетил форум лично. Он назвал "Тавриду" колыбелью для будущих писателей, художников и режиссеров.
В разное время работы форума его гостями стали также помощник президента России Андрей Фурсенко, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, министр образования и науки РФ Ольга Васильева, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов, режиссер Никита Михалков, продюсер и член Общественного совета Росмолодежи Егор Кончаловский и многие другие.
Форум проводится на Бакальской косе в Крыму по поручению президента России. Организаторами площадки выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ и "Роспатриотцентр" при кураторстве управления президента РФ по общественным проектам.