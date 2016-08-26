В Крыму завершился Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Всероссийский молодежный форум "Таврида" завершил работу в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба форума.

"Состоялось закрытие Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида". С 1 июля в течение семи тематических смен молодые люди творческих направлений деятельности со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья встречались и общались с заслуженными деятелями творческих цехов, разрабатывали совместные проекты, участвовали в грантовом конкурсе Росмолодежи и создавали молодые профессиональные сообщества", - говорится в сообщении.

В этом году форум собрал 3,5 тыс. участников: молодых композиторов, музыкантов и хореографов, архитекторов и дизайнеров, художников и скульпторов, преподавателей истории, писателей и поэтов, режиссеров, продюсеров и актеров, журналистов. В рамках работы "Конвейера проектов" право на получение грантов в сумме на суммы в 100, 200 и 300 тыс. руб. получили 139 человек.

Каждая смена сопровождалась визитами выдающихся творческих деятелей, от многих из них участникам поступили интересные предложения. К примеру, директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок заявил, что лучшие участники актерской и режиссерской смены смогут поработать в его театре, а их постановки будут включены в репертуар.

В самом начале работы форума президент России Владимир Путин направил его участникам приветственное слово, а незадолго до окончания - посетил форум лично. Он назвал "Тавриду" колыбелью для будущих писателей, художников и режиссеров.

В разное время работы форума его гостями стали также помощник президента России Андрей Фурсенко, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, министр образования и науки РФ Ольга Васильева, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов, режиссер Никита Михалков, продюсер и член Общественного совета Росмолодежи Егор Кончаловский и многие другие.

Форум проводится на Бакальской косе в Крыму по поручению президента России. Организаторами площадки выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ и "Роспатриотцентр" при кураторстве управления президента РФ по общественным проектам.