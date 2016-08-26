Южная Осетия празднует восьмую годовщину признания независимости Россией

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные восьмой годовщине признания независимости Южной Осетии Россией, проходят в пятницу в республике. 26 августа отмечается как один из главных праздников Южной Осетии и объявлено выходным днем.

Праздничные мероприятия начались с торжественного собрания с участием руководства, представителей общественности и гостей республики в киноконцертном зале "Чермен". В Дзауском районе после этого пройдет открытие парка Российско-югоосетинской дружбы. Завершатся праздничные мероприятия в сквере Коста Хетагурова праздничным концертом, народными гулянья и грандиозным фейерверком. На празднование в Южную Осетию прибыли гости из Северной Осетии во главе с врио главы республики Вячеславом Битаровым, делегации из провозглашенных Донецкой и Луганской республик, представители администрации президента России, депутаты Госдумы и др.

На торжественном собрании представителей общественности президент республики Леонид Тибилов отметил, что в Южной Осетии каждый знает о судьбоносной роли, которую в августе 2008 года сыграла Россия. "Сколько бы ни прошло лет, я никогда не забуду слезы радости на счастливых лицах цхинвальцев, узнавших о подписании президентом России Дмитрием Медведевым известного Указа о признании Республики Южная Осетия", - сказал он.

"Мы обязаны помнить, какой ценой нам далась победа, - подчеркнул Тибилов. - Сотни лучших сыновей и дочерей Южной Осетии принесли на алтарь свободы и независимости свои жизни. Мы всегда будем помнить их имена. Будем помнить и воздавать должное памяти российских военнослужащих, погибших в боях за нашу свободу, за нашу независимость, за нас с вами".

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.

Послевоенное восстановление

По словам Тибилова, принятие высшим руководством России политического решения по Южной Осетии открыло возможности для оказания ей существенной поддержки для поствоенного восстановления.

"Это позволило нам добиться больших успехов в восстановлении разрушенной экономики и социальной сферы страны, - отметил он. - За истекшие восемь лет нами были построены и восстановлены тысячи жилых домов, школьных и дошкольных учебных заведений, лечебных учреждений, великолепные стадион и другие спортивные комплексы, проложены сотни километров автомобильных дорог, подземных и наземных коммуникаций, возведены десятки новых мостов, вскоре начнутся масштабные работы по полной газификации всей республики".

Для поступательного развития Южной Осетии созданы все условия, подчеркнул Тибилов: "Это в первую очередь гарантия государственной безопасности республики, территориальная целостность и неприкосновенность ее границ и всесторонняя помощь братской России".