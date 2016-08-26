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Мизулина попросит СКР проверить группы в соцсети, распространяющие интимные фото детей

Общество
26 августа, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Сенатор уверена, что "ситуацию, сложившуюся сейчас в одной из самых популярных среди молодежи социальных сетей, необходимо взять под контроль"
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сенатор Елена Мизулина направит запрос в Следственный комитет РФ и Роскомнадзор с просьбой проверить деятельность групп в социальной сети "ВКонтакте", которые распространяют детские интимные фото. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

Поводом для обращения послужило расследование, проведенное журналистами Life, которые заявили, что обнаружили "существование полноценной бизнес-индустрии по продаже интимных фотографий детей в рамках социальной сети "ВКонтакте", говорится в релизе.

"Расследование журналистов о массовом распространении детской порнографии в социальной сети "ВКонтакте" - очень серьезный сигнал", - считает Мизулина. "Он свидетельствует о том, что детская порнография представляет собой айсберг: общество видит и способно контролировать только верхушку. Сама проблема намного глубже, масштабнее, многограннее и опаснее", - подчеркнула она. Сенатор уверена, что "ситуацию, сложившуюся сейчас в одной из самых популярных среди молодежи социальных сетей, необходимо взять под контроль".

"Полагаю необходимым направить два запроса. Первый - главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. И поставить вопрос о проверке предоставленной журналистами информации, ведь речь в данном случае идет не только о распространении детской порнографии, но и об организации ее производства", - заявила Мизулина, добавив, что направит также запрос в Роскомнадзор, "чтобы ведомство в соответствии с российским законодательством применило соответствующие меры, чтобы эти группы перестали существовать".

По словам сенатора, "в поиске "ВКонтакте" сейчас выдается почти 300 групп, специализирующихся на продаже интим-фото". Деятельность подобных групп "подпадает по действие статьи 242.2 УК РФ "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста", отметила она.

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Мизулина, Елена Борисовна
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