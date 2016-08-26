Выпускники колледжей Татарстана впервые сдали экзамен по стандартам WorldSkills

КАЗАНЬ, 26 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Около 400 выпускников колледжей Татарстана, прошедших обучение по самым популярным профессиям, в 2016 году впервые сдали экзамен по стандарту WorldSkills.

Об этом сообщил в интервью ТАСС министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов.

"Нами реализован пилотный проект итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, в июне экзамены по единому формату сдали около 400 выпускников по пяти самым популярным профессиям", - сказал Фаттахов.

По его словам, в республике выстроен рейтинг лучших молодых профессионалов: лучшего каменщика в этом году подготовил Казанский строительный колледж, а лучшего автомеханика - Лениногорский политехнический колледж.

"Проект аттестации по стандартам WorldSkills является уникальным как на республиканском, так и на федеральном уровне и в последующем может быть масштабирован, по сути став аналогом ЕГЭ в системе профобразования", - подчеркнул министр. Он уточнил, что в республике создается система региональных чемпионатов WorldSkills, которая позволит охватить конкурсным движением наибольшее количество учащихся. С октября 2015 года в Татарстане состоялись 292 внутриколледжных чемпионата по стандартам WorldSkills, в них приняли участие 3,5 тыс. человек.

Центры по подготовке кадров

Как отметил собеседник агентства, для совершенствования подготовки кадров в республике происходит поэтапное реформирование учреждений организаций среднего профессионального образования.

На базе профтехучилищ, лицеев и колледжей создаются ресурсные центры по обучению рабочих кадров.

"В республике уже функционируют 14 ресурсных центров, к концу года их будет уже 20, это будет лучшая материально-техническая база, стандарты образования международного уровня", - уверен Фаттахов. "Объем финансирования на создание ресурсных центров с 2014 года, составил почти 2,4 млрд рублей", - добавил он.

Как уточнил министр, эти деньги расходуются главным образом на капремонт учреждений и закупку оборудования. "Чтобы полностью обеспечить кадрами всю экономику Татарстана, нам необходимо открыть 31 ресурсный центр, поэтому открытие ресурсных центров будет продолжаться", - пояснил министр.

Он уточнил, что ресурсные центры активно насыщаются новейшими методиками обучения и квалифицированными педагогами. "С предстоящего года начнется масштабное обновление образовательных стандартов по наиболее перспективным профессиям, включенным в топ-50, определенным на федеральном уровне", - привел пример Фаттахов.

Гарантированный заработок

По словам министра, в Татарстане более половины выпускников школ сегодня делают выбор в пользу рабочих профессий. "Сегодня после девятого класса 53% наших выпускников уходят в учреждения среднего и профессионального образования, растет интерес к рабочим профессиям. Они получат хорошую профессию, гарантированное рабочее место, и если они захотят получить высшее образование, такая возможность у них остается", - подчеркнул Фаттахов.

По его словам, количество выпускников, выбирающих рабочие профессии, в ближайшие годы может увеличиться до 60%. Этому отчасти способствует и сокращение филиалов вузов в Татарстане. "Благодаря принципиальной позиции федерального центра, в республике повышается качество высшего образования через оптимизацию неэффективной вузовской сети. До конца 2016 года пройдет реорганизация еще восьми филиалов вузов при соблюдении всех прав учащихся", - отметил министр.

Арена для побед

Татарстан является ведущим регионом в России по развитию движения WorldSkills. В 2014 и 2015 годах Казань становилась хозяйкой Всероссийского чемпионата WorldSkills, очередной всероссийский чемпионат в столице Татарстана пройдет в 2018 году. А уже в 2019 году Казань будет принимать чемпионат мира WorldSkills, который впервые пройдет на территории России. Соответствующее решение принято в ходе генассамблеи WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года.

В рамках подготовки к чемпионату в Казани будет построен один из крупнейших в РФ выставочных комплексов Kazan Expo общей площадью в 169 тыс. кв. метров. Камень в основание комплекса был заложен главой Татарстана Рустамом Миннихановым и президентом World Skills International Саймоном Бартли в марте 2015 года.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, основанное в середине прошлого века, направленное на повышение престижа рабочих профессий. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году, представители России успели поучаствовать в соревнованиях в Лейпциге (Германия) в 2013 году, в Лилле (Франция) в 2014 году и в Сан-Паулу (Бразилия) в 2015 году.