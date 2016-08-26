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Юрий Куклачев планирует создать Дворец кошки в Ашкелоне

Общество
26 августа, 16:15 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
По замыслу артиста, это будет пространство под навесом, а не здание, поскольку в Израиле не бывает холодной зимы
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Юрий Куклачев

Юрий Куклачев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Российский клоун, основатель и бессменный руководитель знаменитого Театра кошек Юрий Куклачев создаст в древнем городе Ашкелон на юге Израиля Дворец кошки. Об этом сам Куклачев рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС. "В Ашкелоне получила развитие моя идея построить Дворец кошки. Почему здесь? Очень много кошек бегает, сотни их в Ашкелоне", - сказал Куклачев. По его словам, этот замысел возник у него в России. "Но в России построить (такой дворец) - большая проблема, там зима, значит, надо отапливать, но, если закрыть помещение, запах пойдет", - сказал знаменитый артист.

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Куклачев отметил, что в Израиле, где не бывает слишком холодной зимы, для Дворца кошки достаточно навеса. "И вот здесь пришла идея - навес, в этой стране достаточно навеса от дождя и солнца", - сказал он. За стеклом, которое будет ограждать животных от внешнего мира, "кошкам можно сделать настоящий дворец", - продолжил он. "Дворец - это будет очень красиво, ситуация какая: там будут все кошки мира, "мини-мир", - поведал российский артист. - Кошки будут беспрепятственно ходить и жить на свободе, без клеток и вольеров, под навесом".

На вопрос о том, почему Дворец кошки будет создан именно в Ашкелоне, Куклачев ответил, что "влюблен в этот город". "Ашкелон - древний город, уникальный, здесь во время раскопок нашли скелеты человека и кошки рядом, - продолжил он. - Оказывается, еще 11 тыс. лет назад эти животные уже были здесь, рядом с человеком, и отсюда они уже пошли к человеку, чтобы помогать ему".

По словам Куклачева, в Израиле - 2 млн любителей кошек, то есть, практически, каждый четвертый житель еврейского государства в восторге от мурлыкающих созданий. "Во Дворце кошки будут проходить уроки доброты, для чего я разработал целую программу", - сказал Куклачев. При Дворце кошки планируется также открыть детский театр, зоомагазин, кафе, ветеринарную клинику, художественную выставку, продолжил артист. Куклачев рассказал также, что его выступления с кошками в Израиле невозможны из-за общих предписаний местных защитников животных. "Да, выступать мне здесь нельзя, но и не надо, мне и в Москве работы хватает", - сказал он. "Повесим экран и запустим рекламное видео: хотите увидеть живьем - приезжайте в Москву на Кутузовский проспект, или в Крым", - добавил он.

Российский артист отметил, что в настоящий момент завершается согласование всех необходимых документов для открытия Дворца кошки с властями Израиля и муниципалитетом Ашкелона. Куклачев сказал, что у проекта нет коммерческой составляющей. "Меня с детства приучили: Юра, не смотри в кассу, смотри на звезду", - подчеркнул он.

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