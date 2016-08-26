Суд отказался приостановить иск к властям Москвы за "ночь длинных ковшей"

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал в приостановлении рассмотрения первого иска к правительству Москвы за так называемую ночь длинных ковшей в феврале этого года, когда в столице были снесены торговые павильоны у нескольких станций метро, передает корреспондент ТАСС.
Таким образом, было отказано в ходатайстве истца, который просил приостановить производство в связи с обращением в Конституционный суд.