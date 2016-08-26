Туристический поток в Крым за восемь месяцев 2016 года вырос на 26,1%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 3,7 млн туристов посетили Крым в период с января по конец августа 2016 года, что на 26,1% выше уровня прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

Самым востребованным стало западное побережье Крыма, которое предпочли 40% от общего количества туристов, южный берег Крыма посетили 39% человек, восточное побережье и другие регионы полуострова выбрали 17% и 4% соответственно.

"Значительное улучшение инфраструктуры, обустройство пляжных территорий, выгодные туры, в том числе пакеты "все включено" создают условия для наращивания туристического потока и социально-экономического развития территории в интересах туристов", - отметил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Согласно Ростуризму, туристический поток в регион по итогам года может превысить 6 млн человек.

СПЕЦПРОЕКТ Весь Крым Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после воссоединения с Россией