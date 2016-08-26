Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Дании из конструктора LEGO собрали гигантскую модель пассажирского парома

Общество
26 августа, 18:16 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко
Модель 12-метровой длины, весом в 2,86 тонны, будет официально занесена в Книгу рекордов Гиннесса
Материал из 1 страницы
© EPA/DANIEL KARMANN

ОСЛО, 26 августа. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Копия 12-палубного парома датской судоходной компании DFDS Seaways стала самой большой моделью судна, когда-либо построенной из деталей конструктора LEGO. Модель 12-метровой длины, весом в 2,86 тонны, собранная специально к 150-летию DFDS, будет официально занесена в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает сайт компании.

Сине-белый пластиковый паром помогали строить тысячи сотрудников DFDS, работающих по всей Европе. По замыслу руководства, этот процесс должен был их сплотить и наглядно продемонстрировать, на что, объединив усилия, способны 6,6 тыс. работающих на компанию человек.

Игрушечный паром высотой в рост человека не держится на воде, однако это не помешает ему этой осенью отправиться в путешествие по Европе в кузове автофуры. Судно из придуманного датчанами конструктора, завоевавшего популярность во всем мире, будет по 1-2 недели выставляться Великобритании, Германии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Франции и Швеции. По завершении европейского "турне" оно станет одной из главных достопримечательностей парков развлечений LEGO World в Копенгагене и голландском Утрехте.

Датская LEGO Group до сих пор является частной компанией и принадлежит потомкам Оле Кирка Кристиансена, который основал ее в 1932 году и первоначально делал игрушки и конструкторы из дерева. Звездный час LEGO настал в 60-х годах прошлого века, когда сын Оле Кирка - Годтфрид - начал широко использовать пластик и запатентовал новый способ прочного сцепления деталей конструктора. Сегодня игры и конструкторы под маркой LEGO продаются более чем в 130 странах мира. Компания успешно осваивает и новые для себя области - в последние годы желтые человечки из конструкторов LEGO становятся героями популярных компьютерных игр и кинофильмов.

По оценкам аналитического агентства Euromonitor, LEGO контролирует примерно 65% мирового рынка игрушек-конструкторов, объем которого в 2013 году составил 8,3 млрд долларов, а к 2018 году, по прогнозу, достигнет 12,8 млрд долларов. Внук основателя компании Кьелль Кирк Кристиансен, 11 лет назад уступивший бразды правления игрушечной империей приглашенному менеджеру, сейчас считается богатейшим человеком Дании. Его личное состояние оценивается журналом Forbes в $10,3 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Дания
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Для московских школьников разработали электронные браслеты "Москвенок"
Президент "Группы по сохранению породы Акита-ину" Такаси Эндо
7
Парламентарии из Японии навестили собак породы акита-ину в России
Реконструкция электростанции ГЭС-2
8
Арт-резиденции для художников появятся на бывшей ГЭС-2 в Москве
Интересное
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Наперегонки с быками
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
2
Путин освободил от должности двух генерал-майоров Следственного комитета
3
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва
4
Экс-офицер ФСО и вице-президент союза десантников РФ арестованы по делу Шакро Молодого
5
Взрывотехники ликвидировали опасный предмет на остановке в Люберцах
6
В центре Москвы на тротуаре грузовик сбил женщину
7
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"
Темы дня
Реклама