В Дании из конструктора LEGO собрали гигантскую модель пассажирского парома

ОСЛО, 26 августа. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Копия 12-палубного парома датской судоходной компании DFDS Seaways стала самой большой моделью судна, когда-либо построенной из деталей конструктора LEGO. Модель 12-метровой длины, весом в 2,86 тонны, собранная специально к 150-летию DFDS, будет официально занесена в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает сайт компании.

Сине-белый пластиковый паром помогали строить тысячи сотрудников DFDS, работающих по всей Европе. По замыслу руководства, этот процесс должен был их сплотить и наглядно продемонстрировать, на что, объединив усилия, способны 6,6 тыс. работающих на компанию человек.

Игрушечный паром высотой в рост человека не держится на воде, однако это не помешает ему этой осенью отправиться в путешествие по Европе в кузове автофуры. Судно из придуманного датчанами конструктора, завоевавшего популярность во всем мире, будет по 1-2 недели выставляться Великобритании, Германии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Франции и Швеции. По завершении европейского "турне" оно станет одной из главных достопримечательностей парков развлечений LEGO World в Копенгагене и голландском Утрехте.

Датская LEGO Group до сих пор является частной компанией и принадлежит потомкам Оле Кирка Кристиансена, который основал ее в 1932 году и первоначально делал игрушки и конструкторы из дерева. Звездный час LEGO настал в 60-х годах прошлого века, когда сын Оле Кирка - Годтфрид - начал широко использовать пластик и запатентовал новый способ прочного сцепления деталей конструктора. Сегодня игры и конструкторы под маркой LEGO продаются более чем в 130 странах мира. Компания успешно осваивает и новые для себя области - в последние годы желтые человечки из конструкторов LEGO становятся героями популярных компьютерных игр и кинофильмов.

По оценкам аналитического агентства Euromonitor, LEGO контролирует примерно 65% мирового рынка игрушек-конструкторов, объем которого в 2013 году составил 8,3 млрд долларов, а к 2018 году, по прогнозу, достигнет 12,8 млрд долларов. Внук основателя компании Кьелль Кирк Кристиансен, 11 лет назад уступивший бразды правления игрушечной империей приглашенному менеджеру, сейчас считается богатейшим человеком Дании. Его личное состояние оценивается журналом Forbes в $10,3 млрд.