Сроки ограничений движения на Садовом кольце сократили до трех дней

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сроки ограничений движения на Садовом кольце для укладки асфальта сократили до трех дней вместо планируемой ранее недели. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Ограничения движения будут действовать круглосуточно на участке Садового кольца от Смоленской площади до Малой Дмитровки. Полностью кольцо перекрываться не будет", - уточняется в сообщении.

На участке Садового кольца от Смоленской площади до Малой Дмитровки начиная с 21:00 мск 26 августа и до 06:00 мск 29 августа будут поочередно перекрывать часть полос на внутренней и внешней сторонах дороги. Ограничения движения будут действовать круглосуточно.

"Ранее предполагалось вести работы только по ночам, но в течение шести дней - с 27 августа до 1 сентября. Однако в связи с началом осеннего сезона для удобства москвичей было решено максимально сократить сроки работ и уложить асфальт менее чем за трое суток за счет работ в круглосуточном режиме", - уточняется в сообщении.

Для автомобилистов разработают временную схему движения. Оно будет перенаправлено на встречную часть дороги. Направление объезда укажут дорожные знаки, а потоки транспорта будут разделены дорожными блоками и конусами.

Частично ограничивать движение, закрывая полосы поочередно, будут на участках - Оружейный переулок от улицы Долгоруковская до улицы 1 Тверская-Ямская (внешняя сторона); от улицы Новый Арбат до здания МИД (внешняя сторона); от Маяковского тоннеля до улицы Баррикадная (внешняя сторона); от улицы Долгоруковская до Маяковского тоннеля (внешняя сторона). Кроме того, ограничения введут от здания МИД до переулка Каменная слобода (внутренняя сторона); от улицы Баррикадная до Нового Арбата (внешняя сторона); от Маяковского тоннеля до улицы Малая Дмитровка (внутренняя сторона); от переулка Каменная Слобода до Нового Арбата (внутренняя сторона), также движение будет ограничено от Нового Арбата до Маяковского тоннеля (внутренняя сторона).

Такие меры позволят уложить асфальт на Садовом кольце единым ковром, то есть без швов. Капитальный ремонт дорог на этом участке проводят в рамках программы благоустройства "Моя улица". Новый двухслойный асфальт на Садовом появится на участке общей площадью более 120 тыс. кв. м. Также в ходе благоустройства будет отремонтировано 517 люков и 80 ливневых решеток на Садовом кольце.

СПЕЦПРОЕКТ Улица с обложки Специальный проект ТАСС о масштабной программе благоустройства Москвы "Моя улица"