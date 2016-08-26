Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сроки ограничений движения на Садовом кольце сократили до трех дней

Общество
26 августа, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Ограничения будут действовать круглосуточно на участке от Смоленской площади до Малой Дмитровки
Материал из 1 страницы
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сроки ограничений движения на Садовом кольце для укладки асфальта сократили до трех дней вместо планируемой ранее недели. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Ограничения движения будут действовать круглосуточно на участке Садового кольца от Смоленской площади до Малой Дмитровки. Полностью кольцо перекрываться не будет", - уточняется в сообщении. 

Смотрите также
На Садовом кольце в Москве начался ремонт проезжей части

На участке Садового кольца от Смоленской площади до Малой Дмитровки начиная с 21:00 мск 26 августа и до 06:00 мск 29 августа будут поочередно перекрывать часть полос на внутренней и внешней сторонах дороги. Ограничения движения будут действовать круглосуточно.

"Ранее предполагалось вести работы только по ночам, но в течение шести дней - с 27 августа до 1 сентября. Однако в связи с началом осеннего сезона для удобства москвичей было решено максимально сократить сроки работ и уложить асфальт менее чем за трое суток за счет работ в круглосуточном режиме", - уточняется в сообщении.

Для автомобилистов разработают временную схему движения. Оно будет перенаправлено на встречную часть дороги. Направление объезда укажут дорожные знаки, а потоки транспорта будут разделены дорожными блоками и конусами.

Смотрите также
Троллейбусы останутся на Садовом кольце Москвы после его реконструкции

Частично ограничивать движение, закрывая полосы поочередно, будут на участках - Оружейный переулок от улицы Долгоруковская до улицы 1 Тверская-Ямская (внешняя сторона); от улицы Новый Арбат до здания МИД (внешняя сторона); от Маяковского тоннеля до улицы Баррикадная (внешняя сторона); от улицы Долгоруковская до Маяковского тоннеля (внешняя сторона). Кроме того, ограничения введут от здания МИД до переулка Каменная слобода (внутренняя сторона); от улицы Баррикадная до Нового Арбата (внешняя сторона); от Маяковского тоннеля до улицы Малая Дмитровка (внутренняя сторона); от переулка Каменная Слобода до Нового Арбата (внутренняя сторона), также движение будет ограничено от Нового Арбата до Маяковского тоннеля (внутренняя сторона).

Такие меры позволят уложить асфальт на Садовом кольце единым ковром, то есть без швов. Капитальный ремонт дорог на этом участке проводят в рамках программы благоустройства "Моя улица". Новый двухслойный асфальт на Садовом появится на участке общей площадью более 120 тыс. кв. м. Также в ходе благоустройства будет отремонтировано 517 люков и 80 ливневых решеток на Садовом кольце.

СПЕЦПРОЕКТ
Улица с обложки
Специальный проект ТАСС о масштабной программе благоустройства Москвы "Моя улица"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Для московских школьников разработали электронные браслеты "Москвенок"
Президент "Группы по сохранению породы Акита-ину" Такаси Эндо
7
Парламентарии из Японии навестили собак породы акита-ину в России
Реконструкция электростанции ГЭС-2
8
Арт-резиденции для художников появятся на бывшей ГЭС-2 в Москве
Интересное
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Наперегонки с быками
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
2
Путин освободил от должности двух генерал-майоров Следственного комитета
3
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва
4
Экс-офицер ФСО и вице-президент союза десантников РФ арестованы по делу Шакро Молодого
5
Взрывотехники ликвидировали опасный предмет на остановке в Люберцах
6
В центре Москвы на тротуаре грузовик сбил женщину
7
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"
Темы дня
Реклама