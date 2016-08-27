Верю не верю: насколько хорошо вы разбираетесь в рекордах Гиннеса

27 августа 1955 года в Великобритании вышел первый экземпляр книги рекордов Гиннеса по заказу одноименной ирландской пивоваренной компании. Книга завоевала рекорд, который поместили в нее саму: только Библия, Коран и цитатник Мао Цзедуна имеют больший тираж. ТАСС предлагает вам разобраться, какие необычные рекорды действительно вошли в книгу, а какие придумали мы сами. Удачи!

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