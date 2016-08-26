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Часть долгов по зарплате перечислена 184 шахтерам "Кингкоула" в Ростовской области

Общество
26 августа, 20:15 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Еще 38 горнякам деньги были перечислены вчера
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Часть долгов по зарплате перечислена 184 шахтерам "Кингкоула" в Ростовской области. Всего около 1900 человек передали реквизиты для получения платежей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в управлении по информационной политике правительства Ростовской области.

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"Сегодня направлены средства 184 шахтерам, из них 152 работника ОАО "Замчаловский антрацит" и 32 - ЗАО "Ростовгормаш". Еще 38 горнякам деньги были перечислены вчера. Около 1900 работников компании "Кингкоул" из 2240 подали конкурсным управляющим свои реквизиты для перечисления средств в качестве выплаты задолженности по заработной плате", - сказал собеседник агентства.

Накануне ОАО "Региональная корпорация развития" (РКР) Ростовской области по просьбе губернатора начала перечислять работникам шахт первые выплаты. По словам главы области Василия Голубева, РКР сможет выплатить около 50 млн рублей.

По словам представителя инициативной группы Николая Надкерничного, в пятницу две женщины сообщили, что получили деньги на счет. "Они получили примерно по две тысячи рублей. Хотя перед одной задолженность 87 тысяч, а перед второй - 58 тысяч. Сегодня еще 30 человек вступили в голодовку, и общее количество их достигло 93. Голодать будем, пока не получим все выплаты", - сказал Надкерничный

Массовую голодовку шахтеры "Кингкоула" объявили из-за многомесячной невыплаты зарплаты с апреля 2015 года. Общий долг превышает 300 млн рублей. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, выплатить эти деньги из резервного фонда региона, как предлагают шахтеры, нельзя - это не предусмотрено законодательством. Региональные министры труда и финансов Ростовской области, замиминстра труда РФ прорабатывают юридическую составляющую решения данной задачи.

По данным СК РФ, сейчас в судах рассматриваются уголовные дела в отношении директора ООО "Кингкоул" Владимира Пожидаева, обвиняемого в невыплате заработной платы и злоупотреблении полномочиями, и директора одной из компании холдинга Сергея Воеводина, обвиняемого в налоговом преступлении. Еще трем обвиняемым по этому делу руководителям уже вынесены приговоры, в отношении двух управляющих уголовные дела прекращены вследствие амнистии.

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