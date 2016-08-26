Мэры нескольких французских городов не пожелали отменять запрет на ношение буркини

ПАРИЖ, 26 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Мэры некоторых французских городов не пожелали отменять введенный ими запрет на ношение женщинами на пляже буркини - мусульманского купального костюма, закрывающего все тело кроме лица. О решении мэров, среди которых находятся, в частности, главы городской администрации Ниццы и Фрежюса (юг страны), сообщает агентство France-Presse.

"Мэрия Ниццы продолжит действие запрета" на ношение буркини до тех пор, пока он не будет отменен свыше, говорится в заявлении властей города. "Действие запрета, введенного во Фрежюсе, остается в силе", - заявил мэр города Давид Рашлин, представитель партии Национальный фронт. "Отмена введенного в Вельнев-Лубе запрета лишь будет способствовать обострению ситуации", - предупредил мэр города Лионель Лука.

В пятницу Государственный совет Франции приостановил действие постановления мэрии города Вильнев-Лубе, запретившей ношение буркини. Совет учел, что данное решение мэрии было принято после теракта в Ницце, но в то же время посчитал, что это является "недостаточным доводом для введения подобного запрета" на ношение мусульманской одежды в общественных местах. "Подобное решение мэрии является серьезным и противоречащим законам нарушением основополагающих свобод граждан", - говорится в решении Госсовета.

Эксперты Совета считают, что подобного рода запреты "могут быть оправданы лишь в случаях возникновения серьезной угрозы общественному порядку".

Поданные в Госсовет иски двух правозащитных организаций касались лишь города Вильнев-Лубе, расположенного на Лазурном берегу Франции. При рассмотрении дела в нижней инстанции административным судом Ниццы мэрия города выиграл эту тяжбу. Теперь же постановление Государственного совета будет иметь прецедентный характер и по нему в случае подачи жалоб могут быть вынесены решения в отношении аналогичных постановлений трех десятков городов и коммун Франции, запретивших мусульманскую одежду на своих пляжах.

Обычно при подобных решениях Госсовета мэры сами отменяют свои постановления, оказавшиеся в противоречии с законами страны. В данном случае не исключается, что после решения Госсовета во Франции будет принят закон, который поставит точки над "и" в данной ситуации.