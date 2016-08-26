Минздрав РФ поручил проверить больницу в Севастополе из-за петиции об увольнении медиков

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила провести проверку работы севастопольской больницы в связи с появившейся в интернете петицией медиков. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что персонал городской больницы №1 Севастополя обратился за помощью в Минздрав из-за массового увольнения специалистов. Автор петиции, опубликованной на портале change.org, утверждает, что аналогичная ситуация складывается во многих других медицинских учреждениях города.

"В связи с появившейся в интернете петицией медиков городской больницы №1 г. Севастополя министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования провести проверку по факту организации работы больницы", - сказал Салагай.

Он также отметил, что для осуществления контроля на месте утром 27 августа в Севастополь прибудет первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.