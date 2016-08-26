Итоги РИФ.Кавказ-2016: запуск турпортала, соглашения и награждение студенческих команд

ПОСЕЛОК МАНАС /Республика Дагестан/, 26 августа. / ТАСС/. Второй российский интернет-форум "Кавказ" (РИФ.Кавказ-2016), который с 25 по 26 августа проходил в дагестанском поселке Манас, посетили почти три тысячи человек.

Молодые специалисты IT-сферы, SMM-специалисты, программисты, бизнесмены и чиновники получили возможность представить друг другу свои разработки и проекты, обсудить насущные вопросы и даже договориться о сотрудничестве. Информационным партнером форума выступил портал "Это Кавказ". Генеральным информационным партнером форума РИФ.Кавказ-2016 стало агентство ТАСС.

Онлайн-привлечение туристов

Не только в России, но и во всем мире интернет стал инструментом номер один по привлечению туристов. Об этом на РИФ.Кавказ-2016 рассказал журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

"Сегодня именно интернет является инструментом номер один по привлечению туристов, по продаже авиабилетов, железнодорожных билетов, в Российской Федерации, и практически во всех странах мира. Поэтому, не используя этот канал привлечения клиентов, те или иные регионы России, кто это не будут делать, просто проиграют битву за клиентов", - сообщил он.

По словам министра, сегодня в России уже более 50% населения являются регулярными пользователями интернета. Через сеть они знакомятся с отзывами других клиентов о курортах и санаториях, и выбирают для себя оптимальные маршруты, сравнивают цены и обмениваются информацией.

Не в последнюю очередь именно поэтому центральным событием форума РИФ. Кавказ стал запуск туристического портала "Спутник", который должен упростить для туристов составление маршрутов и поиск мест для отдыха на территории Дагестана.

"Мы стремимся использовать все современные решения и информационно-коммуникационные технологии для продвижения имиджа Дагестана в сети. В рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве между правительством республики и компанией "Поисковый портал "Спутник". Кроме того, центральным событием форума РИФ.Кавказ-2016 является презентация и запуск российской поисковой системы и портала "Спутник", полностью созданных отечественными специалистами", - заявил на форуме председатель правительства республики Абдусамад Гамидов.

Экспертами компании "Спутник" на данный момент создано 15 маршрутов путешествий по Дагестану и вариантов отдыха различной продолжительности и бюджета. Пока все маршруты в общей сложности включают в себя 100 достопримечательностей. По соглашению, их число планируется увеличить как минимум до 200 и продолжить работу по разработке новых маршрутов.

Новые специалисты - новые возможности

В рамках форума было достигнуто соглашение о сотрудничестве между Региональным общественным центром интернет технологий (РОЦИТ) и Махачкалинским центром повышения квалификации (МЦПК). По условиям сотрудничества, выпускники дагестанских вузов и прошедшие переподготовку в МЦПК специалисты других профессий смогут устроиться на стажировки в ведущие IT-компании страны.

"По запросам компаний мы будем готовить молодых людей, давать им новую квалификацию и, соответственно, с помощью проекта buduguru, устраивать их в ведущие компании в области интернета. В течение полугода мы одну группу, хотя бы 15-20 человек, за полгода сможем подготовить и, соответственно, предоставить работодателями их резюме и соответствующие данные о них", - рассказал корреспонденту ТАСС директор МЦПК Магомед Абакумов.

Стажироваться по этой программе IT-специалисты будут удаленно, в центре повышения квалификации города Махачкалы. При этом задача центра - не только готовить специалистов, но и ориентировать молодых людей на дистанционную работу, а не способствовать их переезду в другие регионы.

Предложения на любой вкус

Одним из ключевых мероприятий форума стала презентация проекта "Неделя дагестанского бизнеса - 2016", который разработал аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей республики. Проект уже поддержали в правительстве Дагестана и в Министерстве по делам Северного Кавказа.

"Как идею Министерство по делам Северного Кавказа этот проект точно поддержит. Теперь нужно определиться со сроками, с составом, с более узкими темами, с более четкой аудиторией - кто туда придет и о чем мы будем разговаривать. Сделать такую площадку, республиканскую или общекавказскую, как сегодня было заявлено, это было бы интересно и могло бы принести конкретные результаты", - сказал журналистам замглавы Минкавказа Михаил Развозжаев, присутствовавший на презентации.

Предполагается, что на неделе бизнеса, открыть которую предлагается 1 октября, удастся наметить основные тренды взаимоотношений между бизнесом и государством в регионе, провести несколько панельных сессий на актуальные для бизнес-сообщества республики темы, деловые встречи и дискуссии. В конце каждого рабочего дня бизнес-недели авторы проекта предлагают проводить презентации бизнес- потенциала территорий муниципалитетов.

Все желающие могли посетить и мастер-классы по самым разным направлениям. Например, Юлия Гончарова, генеральный директор астраханского технопарка "Фабрика", проводила мастер-класс "От идеи к бизнесу", где знакомила участников форума с технологиями бизнес-моделирования. Она рассказала корреспонденту ТАСС о том, чем, на ее взгляд, РИФ.Кавказ-2016 отличается от прошлогоднего форума.

"Если говорить об инфраструктуре и качестве сервиса, то заметны положительные изменения. Улучшилось многое, многое достроено. Участников форума, на мой взгляд, стало больше. Важно, что люди приходят целенаправленно, задают интересные вопросы. В прошлом году на некоторых секциях, на которых я была, многие пришли просто так посмотреть, они не были глубоко погружены в тему. В этом году уже видно, что аудитория подготовленная и интересующаяся", - считает Елена Гончарова.

Лучшие специалисты

Последним пунктом программы форума РИФ.Кавказ-2016 стало награждение победителей и участников студенческих межвузовских соревнований в области информационной безопасности DagCFT-2016. Лучшей в республике стала команда из семи студентов и выпускников Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ).

"На республиканском чемпионате нам пришлось выполнить порядка 20 заданий, которые были очень интересными и увлекательными, - рассказал участник команды Бахтияр Джалилов, - Для их решения требовалась логика и знания".

Впереди у ребят не только соревнования со специалистами по информационной безопасности со всего Северного Кавказа, но и поиск работы. Некоторые члены команды уже нашли компании, в которых оценят их знания. Например, студент четвертого курса Ахмет Гасанов уже несколько лет работает системным администратором. При этом, как рассказал молодой человек корр. ТАСС, несмотря на востребованную специальность, он не стремится уезжать из Дагестана.

"Я бы поехал в другой регион не ради денег, а ради опыта. Чтобы научиться новому, больше узнать о своей профессии, а потом вернуться и быть востребованным специалистом", - сказал Ахмат Гасанов.

Бесспорно, форум РИФ.Кавказ-2016 стал событием не только для студентов ДГУНХ и молодых IT-специалистов, но и для республики Дагестан в целом. Обсуждение и выявление "болевых точек" отрасли и развития интернета в регионе, свежие идеи и демонстрация достижений должны послужить стимулом для решения проблем и реализации новых проектов, об итогах которых будет возможность рассказать через год, на РИФ.Кавказ-2017.