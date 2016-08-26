В Никарагуа родился первый ребенок с микроцефалией, вызванной вирусом Зика

МЕХИКО, 26 августа. /ТАСС/. Первый ребенок с микроцефалией, вызванной вирусом Зика, родился в Никарагуа. Об этом сообщила в пятницу первая леди и пресс-секретарь президента Росарио Мурильо.

По ее данным, которые приводит новостной портал El 19 Digital, мать ребенка заразилась вирусом Зика на третьем месяце беременности. В настоящее время состояние новорожденного оценивается как стабильное.

Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде и до недавнего времени считалась неопасной для человека. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 1 февраля текущего года признала ее распространение в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба.

Ученые из ряда стран полагают, что заболевание вызывает различные отклонения в развитии плода беременных. Наиболее тяжелым из таких отклонений считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом.