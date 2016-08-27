Месяц субботников "Зеленая Россия" начнется с акции в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Месяц всероссийских субботников начнется с экологической акции в Москве, сообщает пресс-служба Общероссийского экологического общественного движения "Зеленая Россия".

Символический старт субботнику дадут в Москве первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, двенадцатый чемпион мира, вице-президент Российской шахматной федерации Анатолий Карпов и президент РЖД Олег Белозеров.

В этом году субботник будет проходить от Сахалина до Калининграда, и каждый регион сам определит дату и число мероприятий в рамках акции.

По мнению организаторов, в этом году в акции, которая пройдет с 27 августа по 24 сентября, примут участие около 15 миллионов человек.