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Месяц субботников "Зеленая Россия" начнется с акции в Москве

Общество
27 августа, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
По оценке организаторов, в этом году в акции, которая пройдет с 27 августа по 24 сентября, примут участие около 15 миллионов человек
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Месяц всероссийских субботников начнется с экологической акции в Москве, сообщает пресс-служба Общероссийского экологического общественного движения "Зеленая Россия".

Символический старт субботнику дадут в Москве первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, двенадцатый чемпион мира, вице-президент Российской шахматной федерации Анатолий Карпов и президент РЖД Олег Белозеров.

В этом году субботник будет проходить от Сахалина до Калининграда, и каждый регион сам определит дату и число мероприятий в рамках акции.

По мнению организаторов, в этом году в акции, которая пройдет с 27 августа по 24 сентября, примут участие около 15 миллионов человек.

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