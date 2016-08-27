Остров "Новая Голландия" в Петербурге открывается после реконструкции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Полюбившееся жителям и гостям Санкт-Петербурга креативное пространство на территории бывшего закрытого военного острова "Новая Голландия" вновь открывается в субботу после реконструкции и станет доступным для всесезонного отдыха. Остров был закрыт осенью 2013 года после трех летних сезонов работы культурного пространства.

"В августе 2016 года стартует первый этап проекта, который включает в себя благоустройство паркового пространства с временными павильонами, системой инженерных решений и сетей, необходимых для существования проекта, а также первых отреставрированных зданий. Позднее в 2016 и 2017 году откроются здания бывшей кузницы ("Кузня"), "Дома коменданта" и бывшей морской тюрьмы ("Бутылка"). Впервые за всю историю своего существования остров будет открыт для посетителей круглый год, включая зимний период", - рассказали в пресс-службе проекта.

Основные изменения

Специалисты голландской компании "West 8", вдохновившись романтикой Люксембургского сада и Тюильри в Париже, создали парковое пространство, тон которому задают массивные кирпичные корпуса бывших складов. "Когда мы придумывали парк, мы хотели, чтобы он не был очень новым, вычурным или каким-то слишком современным, нам хотелось оставить здесь романтическую атмосферу", - поделились создатели.

На территории острова посадили более 200 взрослых деревьев, среди них липы, дубы, клены, ивы и даже настоящая новогодняя ель из немецкого питомника. Кроме того, специалисты разбили настоящий травяной сад: мята и мелисса, мангольд, лаванда, вереск и еще 30 разных видов душистых садовых и полевых растений. На нем для отдыха посетителей будут выставлены стулья и кресла. В зимний период на месте газона появится каток с натуральным ледяным покрытием, музыкальным и световым оформлением и своей программой мероприятий.

В парке "Новой Голландии" планируется размещать крупные скульптуры, арт-объекты и инсталляции художников со всего мира. "В связи с успешным проведением в предыдущие годы временных программ "Лето в Новой Голландии" инвесторами проекта было принято решение отказаться от строительства нового здания на острове и вместо него организовать полноценный городской парк с необходимой инфраструктурой", - подчеркнули в пресс-службе. Поэтому здесь были установлены временные павильоны из стекла, дерева и металла, выполненные в традициях северного модерна. В них расположатся информационный центр, павильон для выставок и лекций, сцена для концертов, кинопоказов и театральных постановок. Для молодых рестораторов созданы небольшие киоски.

В инфоцентре можно будет взять напрокат ракетки для бадминтона и пинг-понга, шашки и шахматы, набор для игры в петанк. Гости также могут принести спортивный инвентарь с собой. Главным аттракционом для детей станет детская площадка в виде уменьшенной копии фрегата "Петр и Павел".

Сотрудников "Новой Голландии" можно будет узнать по специальной форме, разработанной компанией дочери известного полярного исследователя Ксенией Чилингаровой. Ярким атрибутом всех сувениров станет новый символ проекта - чайка. Логотип разработал московский художник Дима Пантюшин.

Перспектива развития острова

Как рассказали в комитете по инвестициям, в настоящее время инвестором проекта "Новая Голландия Девелопмент" получено положительное заключение экспертизы проектной документации по трем этапам его реализации. Завершается работа по первому этапу: созданию паркового пространства, зоны выхода к воде и площади для проведения культурных мероприятий. Кроме того, завершена реконструкция спецмастерских, хозяйственного отдела, автодорожного моста через восточный канал острова, а также береговых укреплений набережной Адмиралтейского канала.

Второй этап предполагает проектирование и реконструкцию автодорожного моста через южный канал острова, а также реставрацию здания бывшего Управления тыла для размещения в нем общественно-делового центра. В рамках третьего этапа планируется восстановление и приспособление под современное использование береговых укреплений острова и создание многофункционального центра в историческом здании склада. Вся работа должна быть завершена к 2025 году.

Культурная программа открытия

Откроется "Новая Голландия" выставкой молодых российских художников, подготовленной с музеем современного искусства "Гараж" - "Чувственные опыты". Девять молодых российских художников поделятся со зрителями своими размышлениями о месте художника в современном мире, основываясь на личном опыте.

В течение дня также состоятся выступления уличного оркестра Мосбрас, а вечером зрителей ждет концерт "Симфоническое Кино" с участием гитариста Юрия Каспаряна. Песни известной рок-группы "Кино" прозвучат в исполнении симфонического оркестра под управлением Игоря Вдовина, который написал первые оркестровые версии шесть лет назад. Завершится первый день световым шоу и фейерверком.

Во второй день открытия состоится театрализованное открытие детской площадки "День большого корабля", пройдут детские мастер-классы совместно с творческой мануфактурой "П.Т.Х.". "Юные зрители смогут почувствовать себя настоящими моряками, узнают много интересного о кораблестроении и мореплавании, научатся вязать морские узлы, собирать подзорные трубы и танцевать "Яблочко", - поделились организаторы. А вечером на острове состоится большой концерт группы СБПЧ с детским оркестром, во время которого музыканты устроят костюмированный перформанс.

История проекта

Договор с инвестором - ООО "Новая Голландия Девелопмент" (входит в структуру Millhouse Capital, владельцем которой является Роман Абрамович) - был заключен в декабре 2010 года. Изначально завершить работы планировалось в 2017 году, однако затем срок продлили до 2025 года, а проект "разбили" на несколько этапов. Объем инвестиций оценивается в 12,1 млрд рублей.

Новая Голландия - единственный рукотворный остров в дельте Невы. Он возник в 1719 году между Невой и Мойкой для нужд судостроителей, когда были прорыты два канала и склады перенесли на образовавшийся остров. Одновременно с этим Новая Голландия фактически была первым военным портом России, основанным по указу Петра I 21 сентября 1721 года. Три кирпичных склада использовались для хранения корабельного леса, также на острове расположены кузница и тюрьма (арестантская башня, прозванная в народе "бутылкой"). Проект развития острова предусматривает создание общественно-делового многофункционального комплекса с выставочными площадями и объектами инженерной инфраструктуры.

Весь комплекс включает в себя пять объектов федерального значения: "Ковш" и внутренние каналы, "Кузница", склады леса со знаменитой аркой на набережной Адмиралтейского канала, "Арестантская башня" и "Дом коменданта". Набережные Адмиралтейского и Крюкова канала относятся к памятникам культурного наследия регионального значения.