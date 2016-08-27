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Посольство Италии в РФ 30 августа открывает книгу соболезнований жертвам землетрясения

Общество
27 августа, 7:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Для тех, кто желает оказать пострадавшим финансовую поддержку, посольство Италии открыло специальные счета в банке
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Посольство Италии в России открывает книгу соболезнований жертвам землетрясения, она будет доступна для посетителей в резиденции посла в Москве с 30 августа по 1 сентября, с 10:00 до 17:00 мск. Об этом в субботу сообщили в итальянском диппредставительстве.

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"Посольство Италии в Москве сердечно благодарит правительство Российской Федерации за своевременно предложенную техническую помощь, а также всех россиян, выразивших солидарность и соболезнования итальянскому народу в связи со случившейся трагедией", - особо подчеркнули итальянские дипломаты.

Кроме того, посольство просит всех желающих оказать помощь пострадавшим "не действовать по собственному усмотрению, будь то отправка волонтеров или гуманитарная помощь, что, скорее всего, не потребуется". Для тех, кто желает оказать пострадавшим финансовую поддержку, посольство Италии открыло специальные счета в банке Юникредит (Unicredit Bank Russia): в евро - 40807978500014908099; в рублях - 40807810300014908098.

Дипломаты заверили, что "собранные посольством суммы будут направлены на оказание помощи итальянским областям, наиболее пострадавшим от разрушений".

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в среду в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал толчок магнитудой 5,4. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, привело к значительным разрушениям. По последним данным число погибших составило 281 человек.

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