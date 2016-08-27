Reuters: австралиец стал самым молодым путешественником, совершившим кругосветку

СИДНЕЙ, 27 августа. /ТАСС/. Австралиец стал самым молодым человеком, совершившим кругосветное путешествие в одиночку на одномоторном самолете. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Лэклен Смарт из австралийского города Квинсленд, совершивший кругосветку в возрасте 18 лет, побил рекорд своего предшественника американца Мэтта Гутмиллера. Предыдущий рекордсмен был на год старше Смарта.

Молодой человек осуществил 24 посадки в 15 странах в ходе своего путешествия, которое длилось семь недель. По словам австралийца, основными трудностями, с которыми он столкнулся, были погодные условия и общение с иностранными авиадиспетчерами.