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Чемпионом мира по игре на воображаемой гитаре стал американец Мэтт Бернс

Общество
27 августа, 13:23 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
В прошлом году победу впервые в истории праздновал россиянин - москвич Кирилл Блюменкранц
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. В финском городе Оулу в пятницу завершился 21-й чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре - первенство, прославившее страну далеко за ее пределами. Победителем в этом году стал американец Мэтт Бернс.

Это уже не первая его попытка - он хорошо знаком местной публике и поклонникам чемпионата по предыдущим годам, три раза подряд он занимал второе место. "Поскольку этот год олимпийский, я постарался увезти победу к себе в страну", - сообщил Бернс.

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В прошлом году победу на ЧМ впервые в истории праздновал россиянин - москвич Кирилл Блюменкранц. В этот раз до выигрыша ему не хватило совсем немного - он стал вторым.

Всего в финале принимали участие 15 "гитаристов" - шесть победителей национальных чемпионатов и еще девять человек, отобранные уже в Оулу в ходе первого раунда турнира. Среди них были как мужчины, так и женщины.

В финале участникам нужно было изобразить игру на гитаре под аккомпанемент двух композиций в двух раундах. Длительность каждой из них составляет 60 секунд, причем первая выбирается "гитаристом" самостоятельно, а вторую предлагают организаторы, и ее музыкант впервые слышит лишь на сцене.

Победителю чемпионата в качестве приза вручают настоящую гитару, изготовленную финскими мастерами. Цель соревнований, которые иногда называют абсурдными, напрямую с музыкой не связана. Как утверждают организаторы, она заключается в том, чтобы "поддержать мир во всем мире".

"Если бы все люди играли на воображаемой гитаре, прекратились бы войны, изменение климата, и всему плохому был бы положен конец", - уверены в оргкомитете.

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