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Белорусских девушек впервые приняли в Институт пограничной службы

Общество
27 августа, 14:46 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур
Условия обучения, распорядок дня практически не отличаются от тех, которых обязаны придерживаться юноши. Одно из немногих ограничений - никаких украшений и косметики
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МИНСК, 27 августа. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Институт пограничной службы Белоруссии в этом году впервые осуществил набор девушек. По итогам жесткого отбора специальность "Управление подразделениями пограничного контроля" будут осваивать 20 представительниц слабого пола. Конкурс среди девушек составил пять человек на место. Среди поступивших в институт 13 девушек - выпускницы средних общеобразовательных школ, четыре из них - медалистки. Пять курсанток учились в кадетских классах, и только две девушки до поступления в институт служили в органах пограничной службы по контракту.

Сейчас они проходят курс молодого бойца в учебном центре Института пограничной службы в Сморгони (Гродненская область). Руководством Государственного пограничного комитета было принято решение, что во время учебы начальником курса у девушек будет женщина-офицер, которая проходила службу в пограничных подразделениях и может рассказать о ее особенностях. Выбор пал на Ольгу Гайманову, которая в офицерском звании служит на границе с 2003 года.

"Адаптация (курсанток) проходила непросто - тяжело давалась строевая подготовка, девушки первый раз взяли в руки оружие на огневой подготовке", - отметила Гайманова, высказывания которой приводит газета "Гродненская правда". "Но адаптация прошла быстро. Девчонки сильные духом, видят перед собой цель и идут к ней. В этом иным мужчинам- курсантам у них можно поучиться", - добавила руководитель курса.

Условия обучения, распорядок дня для первых в Белоруссии курсанток Института пограничной службы практически не отличаются от тех, которых обязаны придерживаться юноши. Подъем, завтрак, физическая подготовка, занятия по строевой подготовке на плацу, огневая подготовка, лекции в аудиториях. Для девушек ввели ограничения - никаких украшений и косметики. Мобильные телефоны выдают только по выходным. Всего в день на личное время отводится около 50 минут. Отличие в условиях для юношей и девушек состоит лишь в том, что первые живут в казарме, рассчитанной на 20 человек, а вторые - в комнатах по три человека. По окончании учебного заведения офицеры будут направлены в отделения пограничного контроля для выполнения задач по охране госграницы в пунктах пропуска.

В Минске рассчитывают, что эксперимент по приему девушек в Институт пограничной службы окажется успешным. "Ни для кого не секрет, что пограничный контроль имеет женское лицо. Коллективами, где количество женщин превышает 50%, будут эффективнее руководить военнослужащие женского пола", - отметил заместитель начальника института Вадим Герасименко. "Это международный опыт, который мы не можем не использовать у себя", - добавил он.

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