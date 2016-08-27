В Италии через SMS собрали более €6 млн для пострадавших в землетрясении

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РИМ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Департамент гражданской защиты собрал за три дня после разрушительного землетрясения в центре Италии более €6 млн за счет добровольных пожертвований населения, сделанных посредством SMS-сообщений. Об этом сообщили представители департамента.
"Собранная за первые три дня сумма уже достигла €6 млн 120 тыс. 296. Деньги поступили на счет, открытый Департаментом гражданской защиты, через службу SMS-сообщений операторов мобильной связи после того, как был объявлен специальный номер для осуществления пожертвований", - указывается в заявлении. Единый для всех операторов специальный номер был объявлен 24 августа, в день землетрясения. Всем желающим предлагалось послать со своего мобильного телефона SMS-сообщение стоимостью €2.
Департамент гражданской защиты также объявил о прекращении приема продовольственных продуктов и предметов первой необходимости. По словам местных властей, собранной ранее гуманитарной помощи жителям городов, пострадавших от стихии, достаточно; оставшиеся без крова граждане нуждаются в финансовой помощи. Помимо Департамента сбором средств для пострадавших занимаются неправительственные, благотворительные организации, радио и телевидение.
По последним данным, число жертв землетрясения достигло 290 человек. Около 400 пострадали, более двух тысяч жителей небольших городков в центральной части Апеннинских гор остались без крыши над головой.
Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в среду в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, почувствовали во многих крупных итальянских городах - Перудже, Риети, Норче. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Риети с очагом на глубине 4 км. Землетрясение привело к значительным разрушениям.