Глава МЧС России проинспектировал Санкт-Петербургский пожарно-спасательный колледж

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ВЫТЕГРА, 27 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России провел инспекцию Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа и лично оказал помощь ребенку, упавшему в воду.
Как передает корреспондент ТАСС, на базе Арктического спасательного центра глава МЧС России Владимир Пучков, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, а также заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев наблюдали за демонстрационными действиями кадетов Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа. Министр также лично принял участие в оказании помощи мальчику, который упал в воду с пристани.
Во время осмотра колледжа главой МЧС ребята продемонстрировали технологию спасения на воде и правила действий в таких ситуациях. Они вытащили пострадавшего из воды, оказали ему первую медицинскую помощь, вызвали скорую. На втором этапе демонстрации министра ознакомили с правилами оказания помощи в случае падения дерева на человека и показали технологию спасения людей при пожарах. Глава МЧС остался доволен действиями кадетов и поблагодарил их.
"У этих ребят твердые навыки спасения людей при различных ситуациях", - отметил Пучков. Он вручил им книги о юных детях-спасателях. Кроме того, на берегу Онежского озера он принял участие в запуске второй очереди детского образовательного центра "Корабелы Прионежья". Министр осмотрел территорию, новые построенные корпуса, а также подарил кадетам ценные подарки.