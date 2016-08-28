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Арбуз весом почти 22 кг стал самым большим на арбузном фестивале в Волгоградской области

Общество
28 августа, 11:57 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 27, августа. /ТАСС
Арбузный фестиваль в Камышине на берегу Волги в 200 км севернее Волгограда проходит с 2007 года и собирает обычно более 10 тысяч человек
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 27 августа. /ТАСС/. В рамках арбузного фестиваля "Зело отменный плод!", который уже в девятый раз проходит в городе Камышин под Волгоградом, выбрали самый большой арбуз. Его вес составил 21 кг 650 г, сообщили сегодня ТАСС в комитете по культуре администрации Камышина.

"В конкурсе на самый большой арбуз победил фермер Сергей Пригарин из села Липовка. Ему удалось вырастить арбуз весом 21 кг 650 граммов. Нынешний победитель немного побольше прошлогоднего арбузного лидера. Кстати, в этом году все арбузы-призеры весят больше 20 кг", - отметили в комитете.

Там же добавили, что арбуз-победитель был подарен фермером администрации Камышина. Всего же в этом конкурсе приняли участие порядка 30 бахчеводов из разных районов.

Арбузный фестиваль в Камышине проходит в этом году под девизом "Арбузный град всем народам рад!". Именно поэтому участники традиционного арбузного шествия были одеты в костюмы различных национальностей. Всего в параде прошли 27 колонн - это свыше 1700 человек. Также по городской площади проехали украшенные в арбузной тематике мотоциклы, автомобили и даже два трактора.

В комитете уточнили, что фестиваль начался в 9 часов утра, и его программа расписана до 10 часов вечера. В ходе мероприятия будут работать десятки развлекательных площадок, состоятся конкурсы по скоростному поеданию арбузов, метанию арбузных корок, художественной резьбе на мякоти. Гости праздника смогут сыграть в арбузный боулинг, дартс и арбузно-дынные шашки, а завершится праздник битвой в арбузные снежки. Как отметили организаторы, для фестиваля в этом году было закуплено порядка 20 тонн арбузов.

Арбузный фестиваль в Камышине на берегу Волги в 200 км севернее Волгограда проходит с 2007 года и собирает обычно более 10 тысяч человек. По легенде, город прославился бахчевыми еще во времена Петра Первого. Говорят, что император попробовал местный арбуз и сказал "Зело отменный плод" - реплика монарха и стала названием фестиваля. В 2014 году был защищен и зарегистрирован товарный знак "Камышин - арбузная столица России".

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