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В московском метро запустили поезд "Союзмультфильм"

Общество
27 августа, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Это уже четвертый именной поезд, посвященный киноискусству. На Кольцевой линии метро курсируют поезда "Герои на все времена", "Кино Победы" и "Легенды кино"
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© Андрей Махонин/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Поезд, оформленный кадрами знаменитых советских мультфильмов, запустили в московском метро. Запуск нового "фирменного" состава приурочен к 80-летию "Союзмультфильма". Подготовка состава заняла более четырех месяцев. С сегодняшнего дня красочный поезд курсирует по Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро.

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"Для нас большая честь создавать проекты вместе с Киностудией им. М. Горького, особенно по такому приятному поводу, как юбилей легендарной анимационной студии, на произведениях которой выросло не одно поколение детей", - сказал на церемонии запуска поезда заместитель начальника Московского метрополитена по коммуникациям Дмитрий Комендантов.

Поезд посвящен не просто юбилею "Союзмультфильма", но талантливым работникам студии. Оформление одного из вагонов, например, полностью посвящено Борису Дежкину и его картинам: "Чиполлино", "Матч-реванш", "Шайбу! Шайбу!". Также в поезде можно увидеть изображения героев из мультфильмов "Ежик в тумане", "Жил-был пес", "Малыш и Карлсон", "Бременские музыканты" и познакомиться с творчеством молодых режиссеров студии. Проехав в поезде, пассажиры узнают много нового о Льве Атаманове, авторе мультфильма "Котенок по имени Гав", Федоре Хитруке, режиссере "Винни Пуха", Романе Качанове, создателе мультфильмов "Чебурашка", "Тайна третьей планеты" и многих других.

Это уже четвертый именной поезд, посвященный киноискусству. На Кольцевой линии метро курсируют поезда "Герои на все времена", "Кино Победы" и "Легенды кино".

К запуску нового тематического состава приурочили выпуск специального тиража проездных билетов "Единый" на одну и две поездки. В кассах метрополитена пассажиры смогут приобрести два вида таких проездных, украшенных кадрами из мультфильма "Винни-Пух и все-все-все" и "Ежик в тумане". Тираж каждого вида составил 300 тыс. экземпляров.

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