Российское движение школьников запустит интернет-площадку для реализации проектов

КРАСНОДАР, 27 августа. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Российское движение школьников (РДШ) запустит собственную интернет-площадку, на базе которой школьники смогут предлагать и разрабатывать свои проекты. Об этом сообщила в субботу ТАСС в ходе первого Федерального слета "Защитники" в детском центре "Орленок" директор "Росдетцентра" Алиса Крюкова.

"Безусловно, мы сделаем какую-то интернет-версию, где ребята смогут разрабатывать проекты. Возможно, часть конкурсов (организуемых представителями РДШ) будет направлена на разработку проектов. Плюс при помощи региональных кураторов в каждом регионе в пилотных школах дети смогут принять участие в разработке нашей совместной деятельности", - сказала Крюкова.

Она отметила, что сначала к разработке проектов и направлений деятельности движения привлекут самых активных школьников, но уже с 1 сентября в этой работе смогут принять участие все учащиеся страны.

Слет "Защитники" был назван так в честь популярного одноименного анимационного сериала, герои которого - школьники с необычными способностями. Организаторы приготовили для ребят спортивную игру "Защитники, вперед", в которой они прошли полосу препятствий и решали различные задачи, используя знания и слаженную командную работу. В конце слета прошла торжественная линейка, на которой присутствовали 80 ребят, участников программы "Горячее сердце" со всей страны, совершавших мужественные и смелые поступки, спасавшие жизни и помогавшие нуждающимся. Их наградил председатель "Российского движения школьников", космонавт-испытатель, герой Российской Федерации Сергей Рязанский.

По словам Алисы Крюковой, участники слета согласились принять участие в Российском движении школьников. "Ребят, которые были здесь, мы попросили принять активное участие в нашем движении. Они подтвердили согласие. Мы с некоторыми обменялись контактами. Я надеюсь, что некоторые проекты будут развиваться вместе с ними", - добавила она.

Всероссийская детско-юношеская общественно-государственная организация "Российской движение школьников" создана по Указу президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Деятельность движения осуществляется по четырем направлениям: личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое и информационно-медийное направления.