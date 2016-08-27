В Туле названы лучшие сварщики и фрезеровщики "Ростеха"

ТУЛА, 27 августа. /ТАСС/. В Туле подвели итоги корпоративного чемпионата рабочих профессий "Ростеха" "Молодые профессионалы" по стандартам WorldSkills.

"Ростех" совместно с правительством Тульской области и Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" впервые провел централизованный чемпионат "Молодые профессионалы" в масштабе всей корпорации, передает корреспондент ТАСС с места событий. В мероприятии приняли участие 120 работников и 80 экспертов из 12 холдингов, среди которых "Вертолеты России", "Калашников", ОДК, "Камаз", "Технодинамика", "Росэлектроника", КРЭТ и другие. Соревнования прошли на заводе "Октава".

Участники соревновались в электронике, сварочных технологиях, токарных и фрезерных работах на станках с числовым программным управлением, инженерной графике CAD. Соревнования направлены на повышение профессиональных стандартов и развитие здоровой конкуренции среди представителей рабочих профессий.

Сотрудники ОДК одержали победу сразу в двух номинациях: Александр Соловьев, работающий на НПО "Сатурн", стал лучшим в компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ", а рабочий завода "Кузнецов" Антон Абаньков - в компетенции "Сварочные технологии". Первое место в компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ" досталось рабочему "Камаза" Илья Марков. Победителем в компетенции "Электроника" стал сотрудник предприятиях холдинга "Росэлектроник" Илья Кубацкий. А в части инженерной графики CAD лучшим был признан сотрудник УОМЗ холдинга "Швабе" Александр Сибелев.

В рамках чемпионата "Молодые профессионалы" соревновались также инженеры в компетенции "Управление жизненным циклом". Лучшую технологию производства представила команда ОДК, лучший конструкторский концепт разработали специалисты "Вертолетов России", лучшая конструкторская документация была выполнена "Технодинамикой", в номинации "Лучшая HR политика" победила "Школа Союзмаша", сотрудники ОПК защитили самую оригинальную идею, а специалисты концерна "Калашников" провели лучший маркетинговый анализ, их проект был признан победителем в рамках чемпионата.

Генеральный директор "Ворлдскиллс Россия" Роберт Уразов заявил, что сегодня вопрос кадрового обеспечения промышленного роста стоит очень остро во многих регионах РФ. "Наши стандарты, которые мы внедряем по всей стране, призваны исправить эту ситуацию. Победителей сегодняшнего чемпионата ждет борьба за звание лучшего в отрасли - финал чемпионата WorldSkills Hi-Tech. Встретимся в Екатеринбурге", - сказал Уразов.