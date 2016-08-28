В Москве ночью стартует вторая волна сноса самостроев

МОСКВА, 28 августа /ТАСС/. Владельцы и арендаторы торговых объектов, вошедших в список из 107 самовольных построек, утвержденный московскими властями 28 июня, готовятся к сносу: в ночь на 29 августа все объекты, которые еще не были демонтированы до этого, будут снесены.

По данным пресс-службы столичной Госинспекции по недвижимости, почти две трети владельцев объектов самостроя (70 обьектов) из второго сносного списка согласились на добровольный демонтаж. Из них 51 снесут свои строения при содействии префектуры, 12 - добровольно своими силами. Еще семь строений собственники уже добровольно демонтировали сами.

Владельцы оставшихся 37 объектов с заявлением о своем согласии на добровольный снос в Госинспекцию не обращались. За добровольный демонтаж своими силами собственник каждого объекта получит компенсацию в размере 55 тыс. руб. на кв. м, с помощью техники префектуры — 51 тыс.руб. на кв. м.

За прилавком до последнего дня

В центре Москвы находится 14 объектов самостроя из 107, большая часть их владельцев не согласились на добровольный демонтаж, даже при условии выплаты компенсации. 23 августа пресс-служба префектуры ЦАО сообщила ТАСС, что за помощью к городу в этих целях не обратился никто.

Своими силами демонтировал объект только владелец кафе "Хлеб Насущный", расположенного на Зубовском бульваре у станции метро "Парк культуры". В итоге кафе переехало в угловое здание, расположенное в 150 метрах от места сноса. Арендаторы ряда других объектов также покинули занимаемые ими ранее строения. В объявлениях на дверях они заранее сообщили посетителям свои новые адреса.

В то же время почти все арендаторы помещений в объектах у станций метро "Кропоткинская" и "Улица 1905 года" оставались на прежних местах вплоть до 27 августа. По словам продавцов этих торговых точек, для них это был последний рабочий день. Некоторые из них сообщили корреспонденту ТАСС, что они могут выйти на работу еще и в воскресенье.

По новым адресам

Наибольшее количество заявлений о согласии на добровольный демонтаж, по данным Госинспекции по недвижимости на 23 августа, поступало из ЮАО, ЮЗАО и юго-востока Москвы. В Южном округе расположены 24 объекта самостроя из второго списка. Это больше, чем во всех других районах.

Самый крупный из них - двухэтажный торговый комплекс у станции метро "Южная" по адресу: улица Кировоградская владение 9, корпус 4а. Согласно объявлению на дверях центра, он был закрыт еще 12 августа. Некоторые арендаторы оставили рядом сообщения о своих новых адресах.

Также полностью освободили здание и переехали в другие помещения арендаторы трехэтажного ТЦ "Электрон", расположенного рядом со станцией метро "Электрозаводская", и двухэтажного павильона ТЦ "Росинка" в ЮЗАО, расположенного у станции метро "Проспект Вернадского". Еще два двухэтажных торговых павильона в ЮЗАО, находившиеся рядом со станцией метро "Теплый стан", начали сносить 27 августа. Демонтаж одного из них был завершен в 10:00, остатки строительного мусора вывозились с помощью техники префектуры.

Последствия добровольного сноса

Галерея 24 фото Галерея © Валерий Шарифулин/ТАСС Снос самостроя в Москве

По данным Госинспекции, выплаты компенсаций должны быть произведены через два месяца после подачи собственником соответствующего заявления в префектуру округа. Дата "третьей волны" сноса, по данным Госинспекции, еще не определена. Не менее десяти собственников, по словам адвокатов, продолжают судиться с городом, несмотря на то, что первые заседания в Мосгорсуде для всех прошли безуспешно.

Правительство Москвы 28 июня утвердило второй список строений, объявленных самовольно возведенными постройками. В него вошли 107 объектов. Первая волна массового сноса самостроя в Москве прошла в феврале 2016 года. Тогда были снесены 103 торговых объекта. Большинство из них находилось рядом с метро.