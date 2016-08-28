На ледоколе-музее "Ленин" появился лучший советский вертолет для Арктики

МУРМАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Ледокол-музей "Ленин" пополнился знаковым экспонатом - вертолетом Ми-2, самым популярным "арктическим" вертолетом в советское время. Как сообщили ТАСС в музее, вертолет установлен на судне к 60-летию его закладки.

"Для первого в мире атомохода "Фонд поддержки атомного ледокола "Ленин" приобрел вертолет Ми-2, который установлен на своей штатной стоянке на корме судна", - сказали в музее.

Любимая воздушная машина моряков-полярников

Как рассказали в музее, такой вертолет обязательно находился на борту ледокола в каждом походе. Он использовался в первую очередь для ледовой разведки, а также для выгрузки на льдины. Вертолет Ми-2 был самым популярным "арктическим" вертолетом в СССР.

Рождение этой машины почти совпало с появлением на трассах Арктики первенца отечественного атомного флота. Осенью 1961 года в воздух поднялись первые два образца вертолета, а начиная с 1965 года он был запущен в серийное производство.

Эти машины быстро завоевали авторитет и уважение у людей, работавших в Арктике. Вертолет имел внешнюю подвеску, на которой можно было крепить до 800 килограммов груза, имелась и лебедка для обеспечения грузовых операций. Благодаря своим летным качествам вертолет мог широко применяться для проведения различных спасательных операций.

Все эти его достоинства весьма пригодились во время проведения различных работ в Арктике, в том числе и на первом атомном ледоколе.

Сейчас вертолет ремонтируют, чтобы сделать его полноценным экспонатом, вернув оригинальный вид. Он будет покрашен в цвета, которые в советское время использовались на воздушных судах, работавших в Арктике, также будет восстановлена его приборная доска.

На ледокол приезжают туристы со всего мира

Ледокол "Ленин" сегодня является одним из наиболее знаковых мест Кольского полуострова. Возможность приобщиться к уникальной истории покорения российской Арктики пользуется большой популярностью среди жителей и гостей Мурманской области - за шесть лет работы ледокола- музея на его борту побывало более 200 тысяч человек. Последнее время большой интерес к нему проявляют туристы из Китая.

Как рассказали в музее, ежедневно на борту бывает до нескольких сотен гостей, и поток туристов постоянно растет. В ходе экскурсии посетители могут пройти на капитанский мостик, ознакомиться с кают-компанией и внутренним интерьером корабля. На борту ледокола постоянно проводятся мероприятия деловой, культурной и социальной направленности.

Музей-ледокол является одним из примеров успешного международного сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе: в рамках программы приграничного сотрудничества "Колартик" на ледоколе был создан мультимедийный музейно-образовательный комплекс. В реализации проекта участвовали специалисты из России, Финляндии и Норвегии. Спустя три года с начала реализации проекта типовые матросские каюты на жилой палубе атомного ледокола "Ленин" превратились в уникальную галерею площадью около трехсот квадратных метров.

В начале 2016 года первый в мире атомный ледокол "Ленин" был включен в единый государственный реестр памятников культурного наследия федерального значения, став первым таким объектом в Мурманске.

60 лет назад в СССР был заложен первый в мире атомный ледокол

Атомный ледокол "Ленин" - первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Предназначался для обслуживания Северного морского пути между Европейской частью России и Дальним Востоком.

Разработан (проект 92) и построен по решению Совета Министров СССР от 20 ноября 1953 года. Проектирование шло во второй половине 1950-х годов силами Центрального конструкторского бюро 15 (ныне ОАО "ЦКБ "Айсберг") под руководством главного конструктора Василия Неганова. Силовая установка создана под руководством Игоря Африкантова, научный руководитель работ - академик Анатолий Александров. Для ледоколов в Специальном конструкторском бюро "Прометей" (ныне ФГУП "ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей") была разработана сталь марок АК-27 и АК-28.

Закладка ледокола прошла на судостроительном заводе имени Андре Марти (ныне "Адмиралтийские верфи") в Ленинграде. Согласно документам завода, она состоялась 17 июля 1956 года, но была "рабочей". А официальное мероприятие провели в августе, о чем свидетельствует закладная доска ледокола, сохранившаяся на заводе.

Ледокол "Ленин" спущен на воду 5 декабря 1957 года, ядерная установка смонтирована в 1958-1959 годах. 1 марта 1957 года капитаном судна был назначен опытный полярный судоводитель Павел Пономарев, участвовавший в разработке ледокола и наблюдавший за строительными работами. Пуск ядерного реактора осуществлен 6 августа 1959 года, 12 сентября того же года ледокол отправился на первые ходовые испытания под командованием капитана Пономарева. Во время испытаний атомоход посетило большое число делегаций из разных стран мира, в том числе вице-президент США Ричард Никсон, премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан, министры КНР.

Эксплуатация

3 декабря 1959 года судно принято Министерством морского флота СССР, с 1960 по 1989 года в составе Мурманского морского пароходства выполняло работы по проводке судовых караванов по Северному морскому пути.

В 1961 году "Ленин" впервые произвел доставку и высадку зимовщиков на льдину, обеспечив организацию дрейфующей полярной станции СП-10. В 1970 году - открыл первую продленную навигацию на главной трассе Севморпути Мурманск - Дудинка - Мурманск. В июне 1971 года первым из надводных судов прошел севернее Северной Земли рейсом Мурманск - Певек.

За все время навигации ледокол прошел 654 тыс. морских миль, из них во льдах 563,6 тыс. миль. 10 апреля 1974 года был удостоен высшей награды СССР - ордена Ленина. Общее число проведенных судов за все навигации - 3 тыс. 741. В период с 1962-го по 2001 годы капитаном ледокола был Борис Соколов, с 2001 года - Александр Баринов.

Технические характеристики

Водоизмещение судна - 16 тыс. т (без балласта), длина - 134 м, ширина - 27,6 м, высота - 16,1 м, осадка - 10,5 м. Главная энергетическая установка первоначально состояла из трех ядерных реакторов водо-водяного типа ОК-150 мощностью 90 МВт каждый, позднее они были заменены двумя ядерными реакторами ОК-900 мощностью 159 МВт каждый. Реакторы вырабатывали пар для четырех турбогенераторов, питавших постоянным током электродвигатели трех гребных винтов. Скорость хода - 18 узлов по чистой воде и 2 узла во льдах толщиной более 2 м.

Автономность плавания - до 12 месяцев. Экипаж в разное время - от 149 до 243 человек.

Аварии

За время эксплуатации на ледоколе произошли две серьезных аварии. В феврале 1965 году во время ремонтных работ в одном из реакторов была обнажена активная зона, что вызвало повреждение 60% тепловыделяющих трубок. В 1967 году обнаружилась течь в трубопроводах третьего контура, после чего было принято решение заменить паропроизводящую установку полностью, и вместо трех реакторов ОК-150 установить два ОК-900. Вырезанный отсек со старой установкой был затоплен в заливе Цивольки на восточном побережье архипелага Новая Земля.

В 1989 году ледокол "Ленин" был выведен из состава флота. В мае 2009 года был законсервирован и встал на вечную стоянку по адресу Мурманск, Портовый проезд, 25 (Понтонный причал Морского вокзала), где в настоящее время функционирует как корабль-музей.