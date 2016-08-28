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Спасатели Сиднея учатся действовать при падении в центр города пассажирского самолета

Общество
28 августа, 10:07 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
Нынешние учения являются крупнейшим подобным мероприятием в истории страны
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СИДНЕЙ, 28 августа. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Свыше тысячи полицейских, пожарных, медиков, представителей других городских служб Сиднея отрабатывают свои действия при падении в центре города пассажирского самолета.

Согласно сценарию проводящихся учений, утром из аэропорта Сиднея вылетел Boeing 777, который потерпел катастрофу и рухнул на расположенный в самом центре города район Барангару. На улицах лежат сотни пассажиров - спасатели должны оказать им срочную помощь, эвакуировать и одновременно не допустить распространения огня от горящего авиалайнера на расположенные рядом высотные здания.

Функцию разбившегося и развалившегося на куски самолета выполняют несколько стоящих неподалеку друг от друга автобусов, "пассажирами" самолета являются сделанные в человеческий рост картонные фигуры, еще около 300 добровольцев играют роли их родственников.

"В учениях принимают участие люди, которые должны будут действовать в самые первые часы после возникновения любой чрезвычайной ситуации, обрушившейся на наш город, - сообщил помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Мик Фуллер. - Важно не только иметь планы на бумаге, но и проверить, как они будут выполняться в условиях, по возможности максимально приближенных к реальным".

Нынешние учения являются крупнейшим подобным мероприятием в истории страны. Несколько автомагистралей в центре Сиднея будут перекрыты вплоть до позднего вечера.

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