Останки советских летчиков с воинскими почестями захоронили в Чехии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Останки советских летчиков Григория Рогачко и Евгения Слюсаренко с воинскими почестями захоронили в Чехии. Об этом в воскресенье сообщил начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите отечества генерал-майор Владимир Попов.

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"В чешском городе Глучин Моравско-Силезского края на кладбище красноармейцев с воинскими почестями захоронены останки двух советских летчиков - Григория Рогачко и Евгения Слюсаренко", - сказал Попов. По его словам, это кладбище является одним из крупнейших захоронений советских воинов на территории Чехии, в расположенных там в братских могилах покоится прах 3895 красноармейцев.

Ранее летчики считались пропавшими без вести, отметил генерал. Он рассказал, что в августе 2015 года чешским поисковикам удалось обнаружить место падения 15 апреля 1945 года советского истребителя Як-9 (серийный номер 53-15374) близ Глучина. "На месте падения были обнаружены останки 25-летнего пилота гвардии лейтенанта Евгения Ивановича Слюсаренко, советский истребитель и пилот были идентифицированы благодаря найденному серийному номеру двигателя самолета и сохранившимся архивным документам из ЦАМО РФ", - пояснил генерал.

По словам Попова, в сентябре 2015 года в деревне Петровице-у-Карвине были найдены и подняты обломки другого советского истребителя американского производства Bell P-39 Q-25 Airacobra (серийный номер 44-32665), который был сбит немецкой зенитной артиллерией и упал в болотах возле железной дороги более 70 лет назад. "Из российских архивных документов стало известно, что погибший 27-летний советский летчик лейтенант Григорий Сергеевич Рогачко - штурман и заместитель командира эскадрильи 268 истребительного полка 310 истребительной авиационной дивизии ПВО. На месте крушения кроме фрагментов самолета были найдены фрагменты личных вещей и останки летчика", - сообщил генерал.

"Имена пилотов удалось установить благодаря сохранившимся архивным документам и антропологической экспертизе, проведенной при участии представительства Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чехии", - отметил Попов.

Церемония захоронения прошла с участием почетного караула, официальных лиц и членов клуба военной истории, которые в форме красноармейцев периода Великой Отечественной войны возложили венки к месту захоронения. Панихиду по усопшим провел служитель православной церкви в Остраве отец Николай.