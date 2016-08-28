РСТ: открытие чартеров в Турцию снизит стоимость турпакетов на 20-30%

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Стоимость турпакетов в Турцию после снятия ограничения на выполнение чартерных авиаперелетов снизится на 20-30%. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
"Предполагается, что на 20-30% чартерная перевозка снизит стоимость турпакетов в Турцию, но нужно понимать, что это направление уже мало кого интересует, потому что там остается два месяца - сентябрь и октябрь - время, когда еще там тепло, можно купаться. А вот для Египта октябрь - это высокий сезон", - сказала Тюрина.
По ее словам, "спрос на Турцию на ближайшие два месяца будет, но он не будет ажиотажным - основная масса туристов с детьми уже возвращается с отдыха, все ждут начала учебного года". "Туроператоры самолеты найдут, смогут их переориентировать с одних направлений на другие. На это понадобится около недели. Также примерно неделя нужна на продажу туров", - добавила пресс-секретарь РСТ.
Однако, по ее словам, "турбизнес Турцию уже "потерял" в этом сезоне и сейчас смотрит на Египет". "Скоро в Египте высокий сезон, если его не откроют, то турбизнес второй год подряд не сможет продавать самый главный продукт зимы", - подчеркнула Тюрина.
Ранее о снятии ограничения на выполнение чартерных перелетов между РФ и Турцией сообщила пресс-служба Минтранса России.