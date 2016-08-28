Группа школьников вернулась во Францию после каникул в Крыму

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Группа французских школьников вернулась в воскресенье из России во Францию после каникул в Крыму. Они провели около трех недель в Международном детском центре "Артек".

СПЕЦПРОЕКТ Весь Крым Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после воссоединения с Россией

Отдохнуть в летнем лагере - одном из крупнейших в мире комплексов детского отдыха - смогли 22 юных француза в возрасте от 11 до 16 лет. Поездка состоялась при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства образования и науки России.

Как сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС один из организаторов поездки Алеся Милорадович по прибытии в парижский аэропорт Орли, "в "Артеке" французских детей принимали замечательно". "Все прошло хорошо, даже несмотря на тот факт, что еще на этапе формирования группы на нас оказывалось сильное давление", - пояснила она. "Украинское лобби оказалось достаточно сильным, на наших родителей давили постоянно, мы три раза переформировывали группы, потому что людям обещали проблемы на работе, многие были вынуждены отказаться, хотя они очень хотели", - рассказала Милорадович. По ее словам, изначально было более 60 желающих поехать в Крым, но после такого давления группа уменьшилась фактически втрое.

СПЕЦПРОЕКТ Три цвета Крыма Люди, природные богатства и архитектура Крыма - в работах фотографов агентства ТАСС

"Несмотря на все это, проект удачно закончился, и благодаря этому я думаю, что люди, которые вынуждены были отказаться в этот раз, уже на следующий год отправят своих детей в "Артек", - добавила Милорадович.

Во Франции "Артек" известен еще с советских времен как один из крупнейших комплексов детского отдыха. Глава центрального региона Франции Иль-де-Франс, в состав которого входит Париж, Валери Пекресс прекрасно говорит на русском языке, который она выучила еще школьницей во время каникул в "Артеке" в 1980-х годах.

После возвращения Крыма в состав России в "Артеке" стартовали работы по благоустройству территории, реконструкции и капитальному ремонту корпусов. В 2014-2015 годах построены новые здания, объекты инфраструктуры. Правительство России утвердило Программу развития "Артека" до 2020 года.