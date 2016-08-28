Слон, замеченный недалеко от Белорусского вокзала в Москве, снимался в кино

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Слон, замеченный москвичами недалеко от Белорусского вокзала, принимал участие в съемках фильма Рената Давлетьярова "Волшебник". Об этом ТАСС сообщила народная артистка России, художественный руководитель программы "На слонах вокруг света" Таисия Корнилова.

"Это наша ведущая артистка слониха Герда из аттракциона "На слонах вокруг света" под руководством Андрея Корнилова. Ей 26 лет, весит она 6 тонн. Она снималась в кино Рената Давлетьярова "Волшебник", для съемок в кадре она шагает целый квартал одна", - сказала Корнилова.

#слон #слоннаулицеМосквы #москва #белаяплощадь Фото опубликовано @stanislavedilov Авг 27 2016 в 11:48 PDT

Она добавила, что со слонихой был сопровождающий, "но по сюжету она должна была идти одна, и он ее отпускал". "Герда очень любопытная, очень любит общаться с людьми. В слоновнике она часто стоит у двери, любит за людьми наблюдать, любой выезд для нее - праздник", - пояснила Корнилова.

Несмотря на то, что сюжет фильма собеседник агентства раскрыть не смогла, она отметила, что слон появится на улицах города по желанию одного из героев. "Сегодняшнее удивление толпы и полицейских будет в картине отражено", - сказала Корнилова.

Продолжаем серию фотографий "А почему бы и нет?" Вот так поедешь по делам утром в вскр, а на пути слоняра стоит. Герда зовут Фото опубликовано Ирина (@birkabir) Авг 28 2016 в 2:50 PDT